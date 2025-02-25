Краевым депутатам рассказали о пилотных проектах и модернизации в СГК

Posted 25 февраля, 07:37
Published 25 февраля, 07:37
Modified 25 февраля, 07:39
Updated 25 февраля, 07:39
На заседании комитета по природным ресурсам и экологии обсудили реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Об основных мероприятиях экологической программы рассказали представители профильных министерств и ведомств, государственных надзорных органов, ученого сообщества и крупных промышленных предприятий региона. Одним из участников проекта «Чистый воздух» является СГК, которая с 2018 года выполняет обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду.
В числе значимых проектов — экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1, которая осуществляется с начала реализации федерального проекта. За этот период на станции введены в эксплуатацию 11 из 15 запланированных электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99%, построены и введены в работу два новых котлоагрегата. В настоящее время ведется монтаж двух турбин. После запуска всех экологических установок объем выбросов по твердым частицам снизится на 80%, а общих выбросов — на 20%.
Генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский отметил, что Красноярская ТЭЦ-1 обеспечивает ресурсом треть жителей города, «при этом масштабное переоснащение станции не повлияло на качество ее работы — красноярцы получают тепло и горячую воду в полном объеме».
На Красноярской ТЭЦ-3 в текущем году планируется запуск второго энергоблока и современного электрофильтра. Одновременно на промплощадке завершается монтаж первой в городе градирни — сложное гидротехническое сооружение обеспечит замкнутую систему охлаждения воды на производстве, что предотвратит тепловую нагрузку на Енисей.
Улучшению качества атмосферного воздуха в столице региона способствует и проект СГК по замещению малых неэкологичных котельных. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» Компания закрыла 35 из 38 неэффективных теплоисточников. После замещения всех 38 котельных, а также включения в работу 15 электрофильтров на ТЭЦ-1, СГК планирует выйти на утвержденный в федеральном проекте «Чистый воздух» объем снижения ВЗВ — 15,6 тыс. т.
Кроме того, важным направлением работы в Компании считают перевод частного сектора на альтернативные источники теплоснабжения. На электрическое отопление СГК уже перевела 105 частных домовладений в Покровке и Базаихе, компенсируя жителям 2/3 от размера выставленного счета за электроэнергию. В этом году подключить к электроотоплению планируется еще 520 домов. Экологический эффект от перевода 625 домов на электроотопление составит 2 659 тн/год вредных выбросов.
Еще один перспективный проект, который СГК реализует совместно с компанией «Россети Сибирь» — «Сибирь заряжает». Он направлен на развитие инфраструктуры для электромобилей. В Красноярске уже оборудовано 62 электрозарядных станции, еще одна — в Дивногорске. В 2025 году их количество в краевой столице приблизится к 100.
Отметим, инвестиции СГК в экологические мероприятия проекта «Чистый воздух» составили уже более 51 млрд рублей. По словам Олега Бубновского: «СГК сохранит заданный экологический курс и продолжит реализацию мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду».