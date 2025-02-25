Краевым депутатам рассказали о пилотных проектах и модернизации в СГК

В числе значимых проектов — экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1, которая осуществляется с начала реализации федерального проекта. За этот период на станции введены в эксплуатацию 11 из 15 запланированных электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99%, построены и введены в работу два новых котлоагрегата. В настоящее время ведется монтаж двух турбин. После запуска всех экологических установок объем выбросов по твердым частицам снизится на 80%, а общих выбросов — на 20%.