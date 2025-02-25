Красноярка заявила об отёках горла у детей из-за «чёрного неба». Министр извинился

«На кону жизни детей»: в Красноярске дети задыхаются из-за грязного воздуха?

Красноярка заявила о том, что якобы из-за грязного воздуха у ее маленького племянника отекло горло и он мог задохнуться. Девушка утверждает, что врачи скорой при общении якобы винят режим НМУ, но не пишут об этом в справке о диагнозе.

В понедельник утром, 24 февраля, жительница Красноярска Дина написала гневный комментарий под одним из постов в соцсетях министра экологии края Владимира Часовитина. Девушка рассказала, что ночью ее 2,5-летнему племяннику пришлось вызвать скорую из-за того, что у него был кашель и он задыхался. «Приехал врач скорой и сделал противоотечный укол. Сказал сидеть дома и делать ингаляции. Еще сказали, что это круп из-за грязного воздуха. Если бы не обратились в скорую, то ребенок мог задохнуться от отека! У самой ком в груди после нескольких дней НМУ. Издевательство над народом! Займитесь воздухом в Красноярске! На кону жизни детей!» В разговоре с «Проспектом Мира» Дина заявила, что якобы врач скорой в разговоре сказал, что из-за грязного воздуха отек произошел еще у нескольких детей. «Врач так и сказала, что из-за грязного воздуха. И у других детей то же самое. Конечно же, врачи не напишут, что из-за грязного воздуха. Написали, что у племянника острый стенозирующий ларингит (ложный круп).



Племянник до сих пор покашливает, поэтому придется снова делать ингаляцию». Красноярка уточнила, что ее племянник вместе с родителями живет в Тихих зорях. Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в пресс-службу Красноярской станции скорой медицинской помощи: «Из-за увеличения количества вызовов с предварительным диагнозом ОРВИ возможно увеличение сопутствующих патологий». Спустя сутки Владимир Часовитин ответил на комментарий красноярки. Министр экологии принес извинения и заявил, что ответственность вместе с ним должны разделить все, кто не выполняет требования законодательства и не снижает выбросы в период НМУ. «Красноярск — промышленный город со сложной экологической обстановкой. И для ее улучшения приходится идти на любые, даже непопулярные меры. Например, ограничение использования угля многими предпринимателями воспринято в штыки, много жителей города не хочет переходить на альтернативные виды топлива, крупные предприятия затягивают проведение модернизации. Всем этим занимаемся и пойдем до конца. От себя лично и от коллектива министерства приношу вам и вашему ребенку свои извинения, но эту ответственность вместе со мной должны разделить все, кто не выполняет требования законодательства, кто не снижает выбросы, не встает на учет, не имеет газоочисток, топит в период НМУ гаражи и т. д.». Корреспондент «ПМ» попросил краевой минздрав дать комментарий о влиянии грязного воздуха на здоровье. Однако там заявили, что «врачи лечат конкретные болезни». В министерстве отметили, что за «благополучием и здоровьем» граждан следит Роспотребнадзор. Мы обратились в краевой Роспотребнадзор. «Проспекту Мира» в пресс-службе ведомства заявили, что их специалисты «не занимаются обследованием здоровья населения». В Роспотребнадзоре сообщили, что это компетенция органов исполнительной власти. Ранее замглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей. Ложный круп — воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи. Чаще всего возникает у детей до трех лет, склонных к аллергическим реакциям. Возбудителями заболевания, как правило, являются респираторные вирусы и вирусы гриппа. Также ложный круп может вызвать бактериальная инфекция. Симптомы острого стенозирующего ларингита возникают внезапно, чаще в ночное время. Обычно у ребенка появляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель, осиплость в горле и высокая температура, чаще до 38°C. При прогрессировании воспалительного процесса в гортани осиплость может усиливаться, кашель приобретает лающий характер, появляется шумное дыхание и одышка.