Красноярцам 25 февраля пообещали потепление до -1

Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в последнюю неделю зимы в Красноярске в один из дней ожидается потепление до +2 градусов. Несмотря на потепление, синоптик считает, что весна еще не наступает и в марте может быть похолодание.