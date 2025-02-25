Красноярцам 25 февраля пообещали потепление до -1

Posted 25 февраля, 02:46
Published 25 февраля, 02:46
Modified 25 февраля, 02:47
Updated 25 февраля, 02:47
По прогнозам Гидрометцентра, во вторник в Красноярске в дневные часы температура воздуха составит около -1 градуса. В течение суток будет облачно с прояснениями и без осадков.
В среду, 26 февраля, ночью ожидается до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 0. В дневное время возможен небольшой мокрый снег.
Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в последнюю неделю зимы в Красноярске в один из дней ожидается потепление до +2 градусов. Несмотря на потепление, синоптик считает, что весна еще не наступает и в марте может быть похолодание.
До этого мы посмотрели, какая погода ждет Красноярск в марте. Тут подробный прогноз.