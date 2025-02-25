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Posted 25 февраля, 02:46

Published 25 февраля, 02:46

Modified 25 февраля, 02:47

Updated 25 февраля, 02:47

Красноярцам 25 февраля пообещали потепление до -1

Красноярцам 25 февраля пообещали потепление до -1

25 февраля 2025, 02:46
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 25 февраля, в Красноярске в дневное время ожидается сильное потепление.

По прогнозам Гидрометцентра, во вторник в Красноярске в дневные часы температура воздуха составит около -1 градуса. В течение суток будет облачно с прояснениями и без осадков.

В среду, 26 февраля, ночью ожидается до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 0. В дневное время возможен небольшой мокрый снег.

Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в последнюю неделю зимы в Красноярске в один из дней ожидается потепление до +2 градусов. Несмотря на потепление, синоптик считает, что весна еще не наступает и в марте может быть похолодание.

До этого мы посмотрели, какая погода ждет Красноярск в марте. Тут подробный прогноз.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Потепление#Прогноз погоды#Гидрометцентр#Февраль
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