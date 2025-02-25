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Posted 25 февраля, 06:29

Published 25 февраля, 06:29

Modified 25 февраля, 07:42

Updated 25 февраля, 07:42

Красноярцам рассказали о причинах шума на стройке метро

Красноярцы жалуются на шум от стройки метро. Что там делают?

25 февраля 2025, 06:29
Фото: prmira.ru.

Красноярцам рассказали о причинах шума на стройке метро

Метростроители рассказали о причинах громкого шума на строительных площадках. В телеграм-канале «Красноярское метро» назвали вопрос о громком звуке одним из самых распространенных.

Шум возник из-за железобетонных свай, которые устанавливают вокруг котлована. Они образуют железобетонную стену, которая не дает грунту осыпаться, а также ограждает стройку от грунтовых вод и защищает рядом расположенные здания от влияния строительства.

Современные технологии позволяют не забивать сваи в землю, а строить их под землей. Шум, который слышат жители близлежащих домов — это процесс очистки бура.

Внутрь скважины опускаются арматурные каркасы для усиления будущих свай. Затем их заливают бетоном.

Когда ограждение готово, специалисты начинают вынимать грунт, постепенно углубляя котлован. В итоге получается монтажная камера, из которой щиты начнут проходку тоннелей метро.

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