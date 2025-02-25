Красноярцы жалуются на шум от стройки метро. Что там делают?

Posted 25 февраля, 06:29
Published 25 февраля, 06:29
Modified 25 февраля, 07:42
Updated 25 февраля, 07:42
Шум возник из-за железобетонных свай, которые устанавливают вокруг котлована. Они образуют железобетонную стену, которая не дает грунту осыпаться, а также ограждает стройку от грунтовых вод и защищает рядом расположенные здания от влияния строительства.
Современные технологии позволяют не забивать сваи в землю, а строить их под землей. Шум, который слышат жители близлежащих домов — это процесс очистки бура.
Внутрь скважины опускаются арматурные каркасы для усиления будущих свай. Затем их заливают бетоном.
Когда ограждение готово, специалисты начинают вынимать грунт, постепенно углубляя котлован. В итоге получается монтажная камера, из которой щиты начнут проходку тоннелей метро.