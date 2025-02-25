Красноярцев будут штрафовать на 15 тысяч за неправильные двери? Что говорят эксперты

Федорук заявил, что ранее за данное нарушение также был установлен штраф в размере 10 тысяч рублей. По его словам, соседи, которым мешает открывание двери наружу, могут потребовать переустановить ее в положение открывания внутрь, а в случае отказа могут обратиться в суд. В материале утверждается, что уже были прецеденты и суды вставали на сторону истцов.