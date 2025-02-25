Красноярцев будут штрафовать на 15 тысяч за неправильные двери? Что говорят эксперты

Posted 25 февраля, 09:48
Published 25 февраля, 09:48
Modified 25 февраля, 10:58
Updated 25 февраля, 10:58
Газеты «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по жилищному праву Виктора Федорука сообщила, что с 1 января 2025 года собственники квартир, которые самовольно сделали открывание входной двери в свою квартиру наружу, могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей.
Федорук заявил, что ранее за данное нарушение также был установлен штраф в размере 10 тысяч рублей. По его словам, соседи, которым мешает открывание двери наружу, могут потребовать переустановить ее в положение открывания внутрь, а в случае отказа могут обратиться в суд. В материале утверждается, что уже были прецеденты и суды вставали на сторону истцов.
Никакие нормативные акты Виктором Федоруком в доказательство своих слов не приводятся. Председатель Совета Ассоциации АКОН (Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость) Лина Ткаченко рассказала ТАСС, что ранее правила установки дверей регламентировались приказом МЧС РФ №313 (ППБ 01-03) и СНиП 21-01-97.
Согласно этим документам, нельзя было устанавливать входную дверь, которая открывается внутрь квартиры. Такое правило было связано с тем, что двери, обладающие статусами эвакуационных, всегда должны открываться наружу.
Сейчас этот приказ МЧС РФ отменен — вместо него действует постановление правительства РФ (от 25.04.2012 №390) «О противопожарном режиме».
«В данном постановлении никаких запретов о стороне открывания двери нет», — говорит Лина Ткаченко.
По словам Ткаченко, согласно СНиП 21-01-97 монтировать дополнительные двери или менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку запрещается, если это ухудшает условия эвакуации людей — по правилам проход при открывании двери не должен быть менее 0,8 метра.
«Таким образом, штраф может быть назначен только в том случае, если дверь открывается наружу и это препятствует эвакуации соседей в случае ее необходимости. В этом случае виновнику по решению суда в соответствии со ст. 20.4 КоАП могут не только выписать штраф, но и обязать переделать конструкцию», — добавила Лина Ткаченко.
Сумма штрафа зависит от условий противопожарного режима. Если суд признает наличие нарушений требований пожарной безопасности, физическому лицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима административный штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей.
Эксперт по ЖКХ и главный редактор издания «Дом и двор» Павел Степура заявил ТАСС, что в случае проверки пожарный инспектор будет учитывать то, какой способ открытия двери предусмотрен при проектировании дома.
«Резонанс, вызванный публикацией информации о том, что штрафу может быть подвергнут любой собственник квартиры, переставивший дверь в положение открывания наружу, вызван тем, что в настоящее время львиная доля входных квартирных дверей открывается именно таким образом. 90% собственников у нас можно было бы оштрафовать, если бы использованные формулировки соответствовали действительности», — отмечает эксперт.
Информацию о повышении штрафов назвали фейком в Госдуме. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее», — цитирует Сергея Колунова «РИА Новости».
Он заявил, что власти не меняли статью с лета 2022 года, и уточнил, что штраф был увеличен до 15 тысяч рублей тогда же.
Нововведений и новых штрафов с 1 января нет. Предписание переделать дверь и штраф могут назначить только если собственник изменил направление открытия двери, и теперь возникает препятствие для эвакуации.