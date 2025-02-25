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Posted 25 февраля, 07:58

Published 25 февраля, 07:58

Modified 25 февраля, 08:36

Updated 25 февраля, 08:36

Блогер рассказал, куда слетать из Красноярска на майских праздниках

Куда слетать в путешествие из Красноярска на майские праздники: 6 вариантов

25 февраля 2025, 07:58
Фото: 2gis.

Блогер рассказал, куда слетать из Красноярска на майских праздниках

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о шести вариантах путешествий по России и зарубежным странам из Красноярска на майские праздники.

Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор пишет, что «май еще далеко», но «если сейчас не начать искать билеты, отели, копить денежку», то есть шанс «остаться на майские праздники жевать резиновый шашлык».

В 2025 году выходные будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Вот шесть вариантов направлений для путешествия от блогера:

Ереван, Армения

В мае возвращаются прямые рейсы в Армению — «Ширак Авиа» запускает с 10 мая рейсы Красноярск–Ереван. Стоимость билета в одну сторону — от 24 908₽, туда-обратно — от 51 921₽. Стоимость указана с багажом.

«Lonely planet включил эту страну в 2025 в топ-10 самых интересных направлений в мире. Виза: не нужна», — уточнил Сураев
Фото: 2gis.am

Самарканд, Узбекистан

В этот город из Красноярска тоже скоро запустят прямые рейсы. Полеты с 1 апреля будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Сейчас уже можно купить билеты: от 16 848₽ туда, от 30 419₽ — туда-обратно.

Виза сюда тоже не нужна

Фото: 2gis.uz

Томск, Россия

Блогер пишет, что прошлой осенью объехал главные города Сибири и «переоткрыл для себя» Томск.

«Уютный, ухоженный, музейный. Уверен, что цветущий май классно сочетается с резными наличниками. Самый экономный вариант: от 9 000₽ в одну сторону».
Фото: 2gis.ru

Алматы, Казахстан

Как пишет Сураев, на 1 мая есть прямой перелет за 14 800₽.

«А там горы, бары, шоппинг и прямые рейсы для дальнейших приключений. Таиланд — от 10 700₽, Грузия — от 9 000₽, Саудовская Аравия — от 15 000₽. Виза: не нужна».
Фото: 2gis.kz

Зеленоградск, Россия

В городке под Калининградом, уточняет Сураев, проходит «один из самых ярких» гастрономических праздников страны — «Фиштиваль». С пересадками можно добраться до города от 23 000₽ в одну сторону.

Фото: 2gis.ru

Осака, Япония

Как пишет Сураев, этот варинт дорогой и напряжный, но будет круто.

«Это задача со звездочкой! Сложно, но можно, чтобы попасть на EXPO~2025 и увидеть все главные технологии мира на одном событии».
Фото: t.me/modno15minut

В Японию нужна виза — за ней придётся лично ехать в Москву, но блогер пишет, что она бесплатная и её «дают почти всем».

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