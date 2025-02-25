Куда слетать в путешествие из Красноярска на майские праздники: 6 вариантов

Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор пишет, что «май еще далеко», но «если сейчас не начать искать билеты, отели, копить денежку», то есть шанс «остаться на майские праздники жевать резиновый шашлык».