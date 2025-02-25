Куда слетать в путешествие из Красноярска на майские праздники: 6 вариантов

Posted 25 февраля, 07:58
Published 25 февраля, 07:58
Modified 25 февраля, 08:36
Updated 25 февраля, 08:36
Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор пишет, что «май еще далеко», но «если сейчас не начать искать билеты, отели, копить денежку», то есть шанс «остаться на майские праздники жевать резиновый шашлык».
В 2025 году выходные будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Вот шесть вариантов направлений для путешествия от блогера:
В мае возвращаются прямые рейсы в Армению — «Ширак Авиа» запускает с 10 мая рейсы Красноярск–Ереван. Стоимость билета в одну сторону — от 24 908₽, туда-обратно — от 51 921₽. Стоимость указана с багажом.
«Lonely planet включил эту страну в 2025 в топ-10 самых интересных направлений в мире. Виза: не нужна», — уточнил Сураев
В этот город из Красноярска тоже скоро запустят прямые рейсы. Полеты с 1 апреля будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Сейчас уже можно купить билеты: от 16 848₽ туда, от 30 419₽ — туда-обратно.
Виза сюда тоже не нужна
Блогер пишет, что прошлой осенью объехал главные города Сибири и «переоткрыл для себя» Томск.
«Уютный, ухоженный, музейный. Уверен, что цветущий май классно сочетается с резными наличниками. Самый экономный вариант: от 9 000₽ в одну сторону».
Как пишет Сураев, на 1 мая есть прямой перелет за 14 800₽.
«А там горы, бары, шоппинг и прямые рейсы для дальнейших приключений. Таиланд — от 10 700₽, Грузия — от 9 000₽, Саудовская Аравия — от 15 000₽. Виза: не нужна».
В городке под Калининградом, уточняет Сураев, проходит «один из самых ярких» гастрономических праздников страны — «Фиштиваль». С пересадками можно добраться до города от 23 000₽ в одну сторону.
Как пишет Сураев, этот варинт дорогой и напряжный, но будет круто.
«Это задача со звездочкой! Сложно, но можно, чтобы попасть на EXPO~2025 и увидеть все главные технологии мира на одном событии».
В Японию нужна виза — за ней придётся лично ехать в Москву, но блогер пишет, что она бесплатная и её «дают почти всем».