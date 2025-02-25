Магнитная буря ожидается в Красноярске в последний день февраля

Posted 25 февраля, 07:52
Published 25 февраля, 07:52
Modified 25 февраля, 08:07
Updated 25 февраля, 08:07
По информации портала Time-In.ru, слабые геомагнитные возмущения начнутся вечером в среду, 26 февраля. Мощность колебаний составит 3 балла.
В четверг буря усилится и после 15 часов колебания магнитосферы будут достигать 5 баллов.
Согласно прогнозу, в пятницу, 28 февраля, Красноярск накроет умеренная магнитная буря. Геомагнитные возмущения мощностью в 5 баллов сохранятся до субботы.
Предварительно, буря начнет ослабевать только после 15:00 и мощность колебаний составит около 2 баллов.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи рекомендуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики советуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать высоких нагрузок.