Кинотеатр отказался продавать билеты на сеанс из-за малого числа зрителей

Posted 25 февраля, 04:10
Published 25 февраля, 04:10
Modified 25 февраля, 04:29
Updated 25 февраля, 04:29
Как рассказали в Роспотребнадзоре, представители кинотеатра «Синема Арт Холл» свой отказ объяснили отсутствием необходимого количества зрителей для сеанса.
На сайте и в самом кинотеатре обнаружили объявление. В нем было указано, что первый и последний сеансы пройдут только, если будет продано 10 и больше билетов. Для проведения обычных сеансов достаточно было пяти реализованных билетов.
Однако подобные условия являются нарушением. Роспотребнадзор объявил кинотеатру предостережение, но ситуация не изменилась.
В итоге суд признал действия ООО «Арт-Премиум» противоправными и обязал исключить незаконные условия о проведении сеансов в зависимости от количества проданных билетов.