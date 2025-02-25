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Posted 25 февраля, 04:10

Published 25 февраля, 04:10

Modified 25 февраля, 04:29

Updated 25 февраля, 04:29

Кинотеатр отказался продавать билеты на сеанс из-за малого числа зрителей

Кинотеатр отказался продавать билеты на сеанс из-за малого числа зрителей

25 февраля 2025, 04:10
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Норильске люди не попали на киносеанс. Кинотеатр отказался продавать билеты.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, представители кинотеатра «Синема Арт Холл» свой отказ объяснили отсутствием необходимого количества зрителей для сеанса.

На сайте и в самом кинотеатре обнаружили объявление. В нем было указано, что первый и последний сеансы пройдут только, если будет продано 10 и больше билетов. Для проведения обычных сеансов достаточно было пяти реализованных билетов.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Однако подобные условия являются нарушением. Роспотребнадзор объявил кинотеатру предостережение, но ситуация не изменилась.

В итоге суд признал действия ООО «Арт-Премиум» противоправными и обязал исключить незаконные условия о проведении сеансов в зависимости от количества проданных билетов.

  • Ранее в Красноярске водитель «Яндекс Такси» отказался везти пассажира с собакой-поводырем. Со слов пассажира, таксист заявил, что не пустит его в салон с животным.
  • Отказ таксиста назвали нарушением прав потребителя. Суд обязал перевозчика выплатить 5 000 рублей компенсации морального вреда и 30 000 рублей штрафа.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Норильск#Красноярский край#Кинотеатр#Роспотребнадзор#Билеты#Зрители#Отказ
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