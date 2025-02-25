Плохо работал? Главе краевого отделения союза журналистов предложили уйти с поста

Posted 25 февраля, 10:04
Published 25 февраля, 10:04
Modified 25 февраля, 12:15
Updated 25 февраля, 12:15
Активист и журналист Андрей Мужщинский еще 21 февраля написал в своих соцсетях, что в Красноярск прилетели два секретаря Союза журналистов России и заявили, что «федералы» недовольны работой краевого союза и его председателя: «жалобы поступают от должностных лиц муниципальной, государственной и исполнительной власти».
Активист отметил, что никакой конкретики на встрече не было, а члены президиума краевого союза так и не смогли узнать, на что именно на них жалуются.
Ситуация Мужщинскому показалась абсурдной потому что, если «представители власти недовольны журналистами — это говорит о хорошей работе коллег».
«Понятно, что этот визит столичных гостей — чистая формальность. Им неинтересно мнение членов красноярского союза. Они с подачи краевых властей (ну не чукотские или чувашские власти же пожаловались в Москву на красноярских журналистов) уже все решили. Не удивлюсь, что и фигура будущего председателя краевого союза журналистов уже заботливо подготовлена и согласована. Фигура удобная, молчаливая, податливая».
Под постами в соцсетях начались споры. Кто-то назвал союз журналистов бесполезным, как и другие творческие союзы. Других возмутила сама ситуация.
«А нынешний союз у вас что ли зубастый был? Я думала, давно всех прикормили»
«Кому нужен союз, прикормленный властью? Только самой власти».
Сам председатель союза высказался публично только 23 февраля и заявил, что не собирается покидать пост.
«С одной стороны — испытываю горечь и недоумение по поводу поступка моих московских коллег, которые некрасиво, за моей спиной, на основании каких-то „жалоб“, которых я в глаза не видел, выразили мне „недоверие“. С другой — я потрясён поддержкой, которую мне оказало наше красноярское журналистское сообщество. <…>. И тот факт, что мы создали в крае настоящее журналистское братство, ластиком не сотрёшь и „окриком“ из столицы не ликвидируешь. Нарушен закон, устав нашей организации, нарушены элементарные нормы человеческой морали. Откровенно сказать, работать и общаться с такими, с позволения сказать „коллегами“ как приехавшие в Красноярск москвичи, у меня желания мало».
Союз журналистов России только 24 февраля опубликовал новость о том, что в краевом отделении «сложилась непростая ситуация, требующая оперативного решения». 17 февраля, как следует из протокола заседания секретариата, Голованову выразили недоверие и предложили покинуть пост председателя.
«В течение длительного времени в центральный аппарат СЖР поступали сигналы от местного медиасообщества о многочисленных недочётах в работе председателя красноярского отделения СЖР Д. В. Голованова. Руководство Союза журналистов России провело тщательную проверку данной информации. По итогам проверки секретариат СЖР пришёл к выводу, что работа в Красноярском крае ведётся Головановым Д. В. неудовлетворительно», — говорится в сообщении.
Председатель союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию так:
«За последние полтора-два года ситуация кардинально изменилась: отделение выбыло из списка лидирующих, а о его руководителе стало поступать всё больше и больше негативных отзывов. <…>. Моё отношение к Дмитрию Владимировичу, как и отношение всех членов секретариата СЖР, постепенно менялось. Мы неоднократно пытались донести до него, что его стиль общения, изобилующий голословными обвинениями и оскорблениями в адрес коллег и различных государственных органов, наносит ущерб репутации всей нашей организации».