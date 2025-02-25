Плохо работал? Главе краевого отделения союза журналистов предложили уйти с поста

Активист и журналист Андрей Мужщинский еще 21 февраля написал в своих соцсетях, что в Красноярск прилетели два секретаря Союза журналистов России и заявили, что «федералы» недовольны работой краевого союза и его председателя: «жалобы поступают от должностных лиц муниципальной, государственной и исполнительной власти».