«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч, в Сочи — за 7 тысяч

Posted 25 февраля, 08:35
Published 25 февраля, 08:35
Modified 25 февраля, 08:38
Updated 25 февраля, 08:38
В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 6 120 рублей, в апреле — за 11 390 рублей.
До Сочи есть билеты в марте за 7 650 рублей, но в апреле уже за 17 935 рублей.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 10 331 рубль, от «Аэрофлота» за 16 476 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Москва от «Аэрофлота» стоит 8 862 рублей, билет от «Уральских авиалиний» можно купить за 12 707 рублей.