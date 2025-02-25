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Posted 25 февраля, 08:35

Published 25 февраля, 08:35

Modified 25 февраля, 08:38

Updated 25 февраля, 08:38

«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч, в Сочи — за 7 тысяч

«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 6 тысяч, в Сочи — за 7 тысяч

25 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
Авиакомпания «Победа» открыла распродажу на билеты из Красноярска в Сочи, Москву и другие города.

В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 6 120 рублей, в апреле — за 11 390 рублей.

Фото: ticket.flypobeda.ru

До Сочи есть билеты в марте за 7 650 рублей, но в апреле уже за 17 935 рублей.

Фото: ticket.flypobeda.ru

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 10 331 рубль, от «Аэрофлота» за 16 476 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Москва от «Аэрофлота» стоит 8 862 рублей, билет от «Уральских авиалиний» можно купить за 12 707 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.
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