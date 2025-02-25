«Полюс» вместе с СФУ запускает международную образовательную программу для студентов

Posted 25 февраля, 03:00
Published 25 февраля, 03:00
Modified 25 февраля, 03:00
Updated 25 февраля, 03:00
Участие в ней позволит 25 студентам СФУ получить уникальные знания от ведущих экспертов компании «Полюс», а также бесплатно обучаться в течение года в одном из топовых университетов Китая.
Цель программы — подготовить высококвалифицированных специалистов в области автоматизации и информационных технологий для горнодобывающей и металлургической промышленности.
«Полюс» — это компания с мировым именем, которая сегодня реализует проекты глобального масштаба. Мы понимаем, что надо идти в ногу со временем и выбирать актуальные компетенции развития технологий и бизнеса. Поэтому совместно с СФУ — нашим опорным вузом возникла идея создания образовательной программы, отвечающей запросам и специфике золотодобывающего производства. Участники «Цифрового инженера» в течение года будут обучаться в Китае с привлечением компетентных специалистов. Они изучат дисциплины, на которые нам нужен второй взгляд, например, такие как реинжиниринг.
Проект «Цифровой инженер» в целом замыкает образовательный трек. Его отправная точка — программа для школьников «Полюс-класс», которая успешно реализуется в Красноярском крае и Иркутской области. Далее для студентов — корпоративные программы подготовки, сочетающие в себе необходимые технологические знания с навыками автоматизации и цифровизации. И логичным завершением становится выход на международный уровень, — рассказала Татьяна Волкова, вице-президент по персоналу, организационному развитию и административной работе компании «Полюс».
Участниками программы станут только 25 человек. Принять участие могут студенты 1-2 курсов, которые учатся в Институте цветных металлов, Институте космических и информационных технологий и Политехническом институте СФУ. Кандидат должен знать английский (или китайским) на уровне не ниже А2, иметь высокую успеваемость, а также большое желание получить уникальный опыт в горнодобывающей отрасли.
Ректор СФУ Максим Румянцев отметил:
«Полюс» — наш надёжный, стабильный индустриальный партнёр. С компанией выстроены долгосрочные отношения по широкому спектру направлений, прежде всего в области основных образовательных программ по всем направлениям горно-металлургического бизнеса. Новый совместный проект направлен, прежде всего на преодоление разрывов, которые сегодня есть в индустрии, повышение эффективности производства и цифровизацию процессов.
В качестве партнёров были выбраны несколько китайских университетов. Эти вузы обладают определённым набором технических компетенций. Со своей стороны, мы сможем дополнить их собственными образовательными технологиями и наработками. Такое партнёрство будет равноправным. Мы сможем всесторонне обеспечить компетенции студентов, которые учатся по направлениям, связанным с производством».
В рамках программы студенты будут получать дополнительную корпоративную стипендию от «Полюса». После возвращения из Китая ребят ждет практика на предприятиях золотодобывающей компании, а также возможность гарантированного трудоустройства после успешной защиты выпускной квалификационной работы.
Студент второго курса Института цветных металлов СФУ Ефим Лазаренко стал одним из тех, кто уже подал заявку на участие в программе. Он считает, что это возможность объединить академические знания с международным опытом и совместить с практикой в компании.
«Я являюсь выпускником „Полюс-класса“ и надеюсь, что опыт взаимодействия с компанией поможет мне войти в число 25 участников международной программы. Я уже написал мотивационное письмо и жду результаты отбора, — поделился Ефим. — В университете учусь на автоматизацию технологических процессов производства, в будущем вижу себя программистом на золотоизвлекательной фабрике. Я хочу работать в „Полюсе“, так как проходил здесь практику и доверяю компании».
Результаты отборочного этапа станут известны в марте. Обучение в Китае начнется с сентября 2025 года.