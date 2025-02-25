«Полюс» вместе с СФУ запускает международную образовательную программу для студентов

Участниками программы станут только 25 человек. Принять участие могут студенты 1-2 курсов, которые учатся в Институте цветных металлов, Институте космических и информационных технологий и Политехническом институте СФУ. Кандидат должен знать английский (или китайским) на уровне не ниже А2, иметь высокую успеваемость, а также большое желание получить уникальный опыт в горнодобывающей отрасли.