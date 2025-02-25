Провайдеры подняли цены на интернет на 5-10%. Красноярцы недовольны

На повышение цен обратило внимание издание Ngs24.ru. В компании «Игра-сервис» им сообщили, что с 1 марта цены вырастут — «менее чем на 10%». Например, по одному из тарифов пользователь платил 740 рублей в месяц, а с марта цена будет 790.