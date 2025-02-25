prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 12:55

Published 25 февраля, 12:55

Modified 25 февраля, 15:55

Updated 25 февраля, 15:55

Провайдеры подняли цены на интернет на 5-10%. Красноярцы недовольны

Провайдеры подняли цены на интернет на 5-10%. Красноярцы недовольны

25 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.
Несколько интернет-провайдеров в Красноярске подняли цены на домашний интернет. Вот какие и на сколько.

На повышение цен обратило внимание издание Ngs24.ru. В компании «Игра-сервис» им сообщили, что с 1 марта цены вырастут — «менее чем на 10%». Например, по одному из тарифов пользователь платил 740 рублей в месяц, а с марта цена будет 790.

Как пояснил провайдер, индексация ежегодная — выросли расходы на оборудование и материалы.

В компании «Аксиома» сказали, что у них пока не планируется повышение цен — они проиндексировали цены в марте 2024 года. В «Орион-телекоме» сообщили, что поднимали стоимость домашнего интернета в декабре 2024 года.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что у них индексация прошла 1 января 2025 года — цены «корректировали» на некоторые архивные планы. По данным «Ростелекома», в среднем повышение цен составляет 5%.

Кстати, «Ростелеком» примерно так же повышал стоимость тарифов в 2024 году. Как нам тогда сообщали в компании, в среднем повышение составило около 30 рублей.

Сами красноярцы из-за этих повышений пишут в соцсетях гневные комментарии:

«Прошлым февралем поднимали на 50 рублей, теперь снова и прикрываются каким-то приказом, омерзительно на это смотреть».
«Качество никакое».
«Меня удивляет „Телекома“, у них повышение не менее двух, а то и трех раз в год!
Читайте также:
+5 тысяч: как подорожали ноутбуки, холодильники и кондиционеры в DNS и «М. Видео»Почему в Красноярске так сильно подорожали овощи? Поговорили с магазинамиВ Красноярске на нескольких АЗС снова подорожал бензин. Чего ждать дальше?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Интернет#Цены#Рост цен#Повышение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика