Провайдеры подняли цены на интернет на 5-10%. Красноярцы недовольны

Posted 25 февраля, 12:55
Published 25 февраля, 12:55
Modified 25 февраля, 15:55
Updated 25 февраля, 15:55
На повышение цен обратило внимание издание Ngs24.ru. В компании «Игра-сервис» им сообщили, что с 1 марта цены вырастут — «менее чем на 10%». Например, по одному из тарифов пользователь платил 740 рублей в месяц, а с марта цена будет 790.
Как пояснил провайдер, индексация ежегодная — выросли расходы на оборудование и материалы.
В компании «Аксиома» сказали, что у них пока не планируется повышение цен — они проиндексировали цены в марте 2024 года. В «Орион-телекоме» сообщили, что поднимали стоимость домашнего интернета в декабре 2024 года.
В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что у них индексация прошла 1 января 2025 года — цены «корректировали» на некоторые архивные планы. По данным «Ростелекома», в среднем повышение цен составляет 5%.
Кстати, «Ростелеком» примерно так же повышал стоимость тарифов в 2024 году. Как нам тогда сообщали в компании, в среднем повышение составило около 30 рублей.
Сами красноярцы из-за этих повышений пишут в соцсетях гневные комментарии:
«Прошлым февралем поднимали на 50 рублей, теперь снова и прикрываются каким-то приказом, омерзительно на это смотреть».
«Качество никакое».
«Меня удивляет „Телекома“, у них повышение не менее двух, а то и трех раз в год!