Путин предложил вместе с США запустить в Красноярском крае производство алюминия

Posted 25 февраля, 01:50
Published 25 февраля, 01:50
Modified 25 февраля, 01:50
Updated 25 февраля, 01:50
Об этом Путин сказал после совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов. По его словам, в Красноярском крае еще в советские годы были планы по строительству новой ГЭС и созданию дополнительных мощностей по производству алюминия.
«Вместе с американскими компаниями мы могли бы подумать о совместной работе по этому направлению. Ведь алюминий — это, прежде всего, энергия и она дешевая. Гидроэнергия — дешевая. Кроме всего прочего, еще и экологически чистая.
Это, правда, капиталоемкий инвестиционный проект. По предварительным оценкам, он будет стоить около 15 миллиардов долларов. Мы можем подумать над этим».