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Posted 25 февраля, 01:50

Published 25 февраля, 01:50

Modified 25 февраля, 01:50

Updated 25 февраля, 01:50

Путин предложил вместе с США запустить в Красноярском крае производство алюминия

Путин предложил вместе с США запустить в Красноярском крае производство алюминия

25 февраля 2025, 01:50
Фото: 1MI.
Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае.

Об этом Путин сказал после совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов. По его словам, в Красноярском крае еще в советские годы были планы по строительству новой ГЭС и созданию дополнительных мощностей по производству алюминия.

«Вместе с американскими компаниями мы могли бы подумать о совместной работе по этому направлению. Ведь алюминий — это, прежде всего, энергия и она дешевая. Гидроэнергия — дешевая. Кроме всего прочего, еще и экологически чистая.
Это, правда, капиталоемкий инвестиционный проект. По предварительным оценкам, он будет стоить около 15 миллиардов долларов. Мы можем подумать над этим».
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярск#Владимир Путин#Производство#Путин#Красноярский край#США#Промышленное производство#Алюминий
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