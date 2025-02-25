Сочи превратился в Сибирь. Курортный город несколько дней засыпает снегом

Posted 25 февраля, 07:00
Published 25 февраля, 07:00
Modified 25 февраля, 07:15
Updated 25 февраля, 07:15
Красноярка, которая сейчас живет в Сочи, рассказала «ПМ», что снег начал идти в городе еще в минувшую пятницу, 21 февраля.
«В пятницу утром я заметила снег. Потом хлопья стали крупнее и за ночь намело. После этого снег начал таять, но теперь опять насыпало.
В последние дни похолодало. Из-за того, что снег в городе очень редко, происходят проблемы на дорогах и в аэропорту. Когда теплеет, люди гуляют, фотографируют снег и лепят снеговиков. Некоторые катаются по городу на лыжах. Я сейчас как дома».
Как пишет Sochi1.ru, из-за непогоды курортный город превратился в каток. В издании отмечают, что гололед в Сочи настолько редкое явление, что городские власти разучились с ним бороться.
В соцсетях местные жители жалуются на то, что по городу тяжело передвигаться. На обледенелые дороги жалуются и автомобилисты.
Издание Sochi1.ru добавляет, что на Лысой горе фельдшеру скорой помощи пришлось долбить лед, чтобы автомобиль мог проехать.
По данным центра погоды «Фобос», во вторник, 25 февраля, Сочи вновь накроет снегом. По оценкам синоптиков, к концу дня в городе выпадет около 14 мм осадков.
Согласно прогнозу, во вторник и среду дневная температура воздуха в Сочи составит около +2 градусов. Это на девять градусов ниже нормы.
В четверг осадки прекратятся и в город придет потепление. Ожидается, что в субботу, 1 марта, в дневное время потеплеет до +8 градусов.