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Posted 25 февраля, 16:04

Published 25 февраля, 16:04

Modified 25 февраля, 16:17

Updated 25 февраля, 16:17

В Канске 17-летняя студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусор

В Канске 17-летняя студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусор

25 февраля 2025, 16:04
Фото: СК Красноярского края.
В Канске 17-летняя студентка родила в туалете общежития и выбросила новорожденного в мусор.

Как сообщили в СК, в туалете одного из общежитий Канска нашли тело новорожденной девочки. Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа на 37 неделе беременности самостоятельно родила ребенка в туалете общежития, положила его в пакет и выбросила в мусор.

Как уточнили нам в СК, однокурсницы девушки «заподозрили», что со студенткой «что-то не так», и нашли тело младенца. В телеграмме-канале «ЧП Канск» выложили переписку из чата общежития — в ней кто-то из участников переслал сообщения с рассказом, как обнаружили тело младенца.

Фото: ЧП Канск

Еще в посте утверждается, что родившая студентка «пыталась разорвать» ребенка и «била его об стены и пол». Однако в СК заявили, что никаких телесных повреждений на теле младенца нет.

Сама девушка заявила СК, что «не понимала, что беременна». На учете в женской консультации она не стояла. Кто отец ребенка, она не знает — у неё было несколько партнеров.

Фото: СК Красноярского края

На место выехала следственно-оперативная группа — в пакете нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным.

  • Недавно в Красноярске 16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод. Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым. Что стало причиной смерти, выясняется.
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