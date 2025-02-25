В Канске 17-летняя студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусор

Posted 25 февраля, 16:04
Published 25 февраля, 16:04
Modified 25 февраля, 16:17
Updated 25 февраля, 16:17
Как сообщили в СК, в туалете одного из общежитий Канска нашли тело новорожденной девочки. Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа на 37 неделе беременности самостоятельно родила ребенка в туалете общежития, положила его в пакет и выбросила в мусор.
Как уточнили нам в СК, однокурсницы девушки «заподозрили», что со студенткой «что-то не так», и нашли тело младенца. В телеграмме-канале «ЧП Канск» выложили переписку из чата общежития — в ней кто-то из участников переслал сообщения с рассказом, как обнаружили тело младенца.
Еще в посте утверждается, что родившая студентка «пыталась разорвать» ребенка и «била его об стены и пол». Однако в СК заявили, что никаких телесных повреждений на теле младенца нет.
Сама девушка заявила СК, что «не понимала, что беременна». На учете в женской консультации она не стояла. Кто отец ребенка, она не знает — у неё было несколько партнеров.
На место выехала следственно-оперативная группа — в пакете нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным.