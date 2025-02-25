В Канске 17-летняя студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусор

Как уточнили нам в СК, однокурсницы девушки «заподозрили», что со студенткой «что-то не так», и нашли тело младенца. В телеграмме-канале «ЧП Канск» выложили переписку из чата общежития — в ней кто-то из участников переслал сообщения с рассказом, как обнаружили тело младенца.