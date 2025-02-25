В Красноярске диабетики не получают лекарства. Люди бьют тревогу и хотят судиться

Posted 25 февраля, 10:35
Published 25 февраля, 10:35
Modified 25 февраля, 10:51
Updated 25 февраля, 10:51
Жалобы стали появляться в комментариях в телеграм-канале депутата заксобрания Ильи Зайцева. Вот что красноярцы пишут:
«Наши дети, все в Красноярском крае, с заболеванием сахарный диабет 1-го типа не обеспечены жизненно важными медицинскими препаратами для лечения данного заболевания! Министерство здравоохранения не закупило ничего для наших детей…»
«Я являюсь родителем пятилетнего ребенка с диагнозом сахарный диабет 1-го типа и инвалидностью. С 17 февраля 2025 года нам систематически отказывают в выдаче жизненно необходимых медицинских препаратов и средств, предусмотренных законодательством РФ для лиц с инвалидностью. Речь идет о тест-полосках, портах и ланцетах, которые необходимы для ежедневного контроля и лечения заболевания.
Несмотря на наличие всех необходимых рецептов и документов, нам отказывают в выдаче препаратов, ссылаясь на так называемую „отсрочку“. При этом сотрудники медицинского учреждения не могут предоставить четкой информации о сроках появления данных препаратов и причинах их отсутствия. Такая ситуация ставит под угрозу здоровье и жизнь моего ребенка, так как отсутствие указанных средств делает невозможным полноценный контроль уровня сахара в крови и своевременное введение инсулина».
«Взрослые не обеспечены сенсорами „Либра1“, так как их не закупили, и уже не закупят — их сняли с производства, провести закуп для взрослых — забыли/не успели/не подумали. В итоге с января, кто-то и с декабря на отсрочке стоит… Мы ждём, терпим, занимаем друг у друга, покупаем… Когда будут предприниматься конкретные действия?»
«Откровенно плохо резко стало. Дети-инвалиды с диабетом не могут инсулин вовремя получить, тест-полоски к глюкометру! Какие оптимизации там руководство устраивает и с целью чего? Явно не с целью улучшить жизнь и здоровье пациентов».
«Аналогичная ситуация: диабет, сегодня в аптеке нет даже копеечного „Омепразола“, тест-полоски, датчики и инсулин поставили на отсроченное обслуживание».
«ПМ» поговорил с двумя жительницами, которые оставляли жалобы. Они рассказали, что проблемы с препаратами для диабетиков — это ежегодная история.
«Проблемы с выдачей медпрепаратов для детей с сахарным диабетом — это ежегодная головная боль для нас, особенно в начале каждого года. Минздрав никогда не закупает лекарства и медпрепараты на следующий год заранее, у них вечно какие-то отговорки, то контракт не заключили, то поставщик подвел…», — говорит жительница Ия.
«Лично у меня проблемы давно, так как в Октябрьском районе руководство детской больницы в лице главврача и фармаколога всегда придерживаются стратегии „оптимизации“ за счет здоровья пациентов, многие препараты и медизделия не выдавались вообще или не в полном объеме. Даже инсулин, который является жизненно необходимым для больного сахарным диабетом», — отмечает вторая наша собеседница Дарья.
Но в этом году, говорят собеседницы, проблема стала глобальнее.
«2025 год побил все рекорды, мы оказались не обеспечены от слова совсем! Не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп: картриджи для заправки инсулина, канюли — это иглы, инфузионные наборы — это шланги, через которые поступает инсулин. Поликлиники своё дело делают добросовестно, рецепты нам выписывают вовремя, ну, а дальше — аптека, препараты ставят на отсрочку и сколько ждать одному богу известно», — делится Ия.
«Сейчас проблема глобальнее, она вышла на уровень города. Нужные препараты, видимо, не закуплены, поэтому их просто нет, рецепты уходят на отсроченное обслуживание», — сообщила Дарья.
Как пояснили наши собеседницы, если за период действия рецепта препарат не появляется, то рецепт аннулируется — новый выписывают на последующие периоды.
«Пропущенный оправдывается тем, что „вы же как-то прожили“. То есть нас просто могут не обеспечить, и это наши проблемы. У меня на отсрочке тест-полоски для глюкометра — это первостепенное на уровне с инсулином для диабетика 1-го типа. Скоро к концу подойдет срок действия рецепта, планирую покупать в аптеке и возмещать через суд, надеюсь, это сработает», — объясняет Дарья.
Обе жительницы сильно обеспокоены сложившейся ситуацией.
«Это не просто бардак, это страшно, это не витаминчики для профилактики, это препараты, на которых „живет“ человек ежедневно и ежечасно. И еще страшнее, что это не какое-то ЧП в стране, а обыденная халатность. Надо бить тревогу», — подытожила Дарья.
Сам депутат Илья Зайцев ответил, что о ситуации знает. Он заявил, что направил письмо Росздравнадзору по краю и министру здравоохранения — туда вошли обращения тех, кто жаловался на невозможность получить лекарства.
Оперативно получить комментарий о ситуации от краевого минздрава «ПМ» не удалось. Мы отправили министерству официальный запрос — опубликуем ответ, когда получим его.