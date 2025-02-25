В Красноярске могут появиться ещё две зоны КРТ. Где?

Posted 25 февраля, 11:51
Published 25 февраля, 11:51
Modified 25 февраля, 12:02
Updated 25 февраля, 12:02
Как сообщили в департаменте градостроительства Красноярска, застройщики представили концепции КРТ по двум территориям: на Телевизорной и на несмежных участках в Центральном, Октябрьском и Советском районах. Точные места будущих зон КРТ пока не назвали.
В итоге пока застройщикам поручили доработать проекты — специалистов не устроил уровень обеспеченности территорий объектами спорта, культуры и образования.
После корректировки документацию отправят в региональную градостроительную комиссию.