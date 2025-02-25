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Posted 25 февраля, 11:51

Published 25 февраля, 11:51

Modified 25 февраля, 12:02

Updated 25 февраля, 12:02

В Красноярске могут появиться ещё две зоны КРТ. Где?

В Красноярске могут появиться ещё две зоны КРТ. Где?

25 февраля 2025, 11:51
Фото: 1MI.
В Красноярске собираются подписать ещё два договора о комплексном развитии территории (КРТ).

Как сообщили в департаменте градостроительства Красноярска, застройщики представили концепции КРТ по двум территориям: на Телевизорной и на несмежных участках в Центральном, Октябрьском и Советском районах. Точные места будущих зон КРТ пока не назвали.

В итоге пока застройщикам поручили доработать проекты — специалистов не устроил уровень обеспеченности территорий объектами спорта, культуры и образования.

После корректировки документацию отправят в региональную градостроительную комиссию.

  • Ранее в Красноярске сделали карту всех проектов КРТ — сейчас их 19. Её опубликовал департамент градостроительства мэрии.
  • Летом 2024 года в Красноярске приняли проект «глобального» КРТ. Красноярский журналист и активист Андрей Мужщинский раскритиковал мэрию из-за этого проекта. По его мнению, мэрия «сдает город с потрохами застройщикам».
  • Депутат Илья Зайцев предположил, что планы мэрии могут состоять в увеличении интенсивности жилой застройки.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#КРТ#Проект#Комплексное развитие территории
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