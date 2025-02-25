В Красноярске морскому ресторану разрешили открыться на месте закрывшегося KFC

Posted 25 февраля, 02:12
Published 25 февраля, 02:12
Modified 25 февраля, 02:13
Updated 25 февраля, 02:13
Мэрия провела историко-культурную экспертизу. Согласно заключению экспертов, владельцы ресторана «Мидийное место» могут переехать в историческое здание.
При этом они должны сохранить внешний облик культурного объекта. К примеру, необходимо сохранить все элементы фасада. Еще нельзя перестраивать здание, менять там планировку, расположение входа и лестниц.
Однако владельцам разрешили внутри сделать интерьер с использованием голубого и зеленого оттенков.
Когда откроется ресторан, пока не известно. Это будет третий филиал «Мидийного места» в городе: два других работают на улице 9 Мая и на Авиаторов.
Здание на проспекте Мира, 45 построили в 1820 годы. С 1875 года оно стало принадлежать Покровскому храму. После этого объект приобрел название — «Дом служителей Покровской церкви».
С 2000 года в здании располагались заведения общепита. В декабре 2011 года там открылся филиал KFC и проработал под этой вывеской 12 лет. В июле 2023 года стало известно, что заведение закроется.
В итоге оно переехало в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира и стало называться «Ростик’с».