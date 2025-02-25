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Posted 25 февраля, 02:12

Published 25 февраля, 02:12

Modified 25 февраля, 02:13

Updated 25 февраля, 02:13

В Красноярске морскому ресторану разрешили открыться на месте закрывшегося KFC

В Красноярске морскому ресторану разрешили открыться на месте закрывшегося KFC

25 февраля 2025, 02:12
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске владельцам морского ресторана дали разрешение на переезд в историческое здание на проспекте Мира. Раньше там находился ресторан KFC.

Мэрия провела историко-культурную экспертизу. Согласно заключению экспертов, владельцы ресторана «Мидийное место» могут переехать в историческое здание.

При этом они должны сохранить внешний облик культурного объекта. К примеру, необходимо сохранить все элементы фасада. Еще нельзя перестраивать здание, менять там планировку, расположение входа и лестниц.

Однако владельцам разрешили внутри сделать интерьер с использованием голубого и зеленого оттенков.

Когда откроется ресторан, пока не известно. Это будет третий филиал «Мидийного места» в городе: два других работают на улице 9 Мая и на Авиаторов.

Здание на проспекте Мира, 45 построили в 1820 годы. С 1875 года оно стало принадлежать Покровскому храму. После этого объект приобрел название — «Дом служителей Покровской церкви».

С 2000 года в здании располагались заведения общепита. В декабре 2011 года там открылся филиал KFC и проработал под этой вывеской 12 лет. В июле 2023 года стало известно, что заведение закроется.

В итоге оно переехало в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира и стало называться «Ростик’с».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Мира#Ресторан
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