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Posted 25 февраля, 01:09

Published 25 февраля, 01:09

Modified 25 февраля, 01:09

Updated 25 февраля, 01:09

В Красноярске после нападения кондуктора на ребенка завели уголовное дело

В Красноярске после нападения кондуктора на ребенка завели уголовное дело

25 февраля 2025, 01:09
Фото: Мэрия Красноярска.
Следователи завели уголовное дело после нападения кондуктора на ребенка в одном из красноярских автобусов.

Все произошло 21 февраля. Девочка-подросток села в автобус №11. Во время поездки она пыталась рассчитаться чужой социальной картой. Однако по закону делать это запрещено — соцкарты являются именными. В департаменте транспорта уточнили «ПМ», что, вероятнее всего, девочка предъявила карту матери.

Кондуктор отказалась рассчитывать девочку и якобы на эмоциях порвала ей карман на куртке. После инцидента кондуктора отстранили от работы.

Видео: Мэрия Красноярска.

25 февраля стало известно, что следственный отдел по Октябрьскому району завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).

Сейчас проводятся следственные действия, допрашиваются участники и свидетели конфликта.

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