В Красноярске после нападения кондуктора на ребенка завели уголовное дело

Все произошло 21 февраля. Девочка-подросток села в автобус №11. Во время поездки она пыталась рассчитаться чужой социальной картой. Однако по закону делать это запрещено — соцкарты являются именными. В департаменте транспорта уточнили «ПМ», что, вероятнее всего, девочка предъявила карту матери.