В Красноярске после нападения кондуктора на ребенка завели уголовное дело

Posted 25 февраля, 01:09
Published 25 февраля, 01:09
Modified 25 февраля, 01:09
Updated 25 февраля, 01:09
Кондуктор отказалась рассчитывать девочку и якобы на эмоциях порвала ей карман на куртке. После инцидента кондуктора отстранили от работы.
25 февраля стало известно, что следственный отдел по Октябрьскому району завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).
Сейчас проводятся следственные действия, допрашиваются участники и свидетели конфликта.