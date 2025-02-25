В Красноярском крае 16-летний подросток сломал нос мужчине на глазах у его жены

Posted 25 февраля, 03:29
Published 25 февраля, 03:29
Modified 25 февраля, 04:07
Updated 25 февраля, 04:07
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «Подслушано в Канске». Сообщается, что мужчина вместе с женой вышли из такси и направлялись к подъезду.
Автор ролика утверждает, что якобы подростки начали конфликтовать с супругами. В ходе перепалки один из юношей подошел и ударил мужчину кулаком в лицо.
В СК сообщили, что завели против подростка уголовное дело о хулиганстве (пункт «а» часть 1 статья 213 УК РФ).
По версии следствия, поздно вечером 22 февраля супруги встретили группу незнакомых подростков. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт. После этого 16-летний подросток ударил мужчину, сломав ему нос.
Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.