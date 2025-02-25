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Posted 25 февраля, 03:29

Published 25 февраля, 03:29

Modified 25 февраля, 04:07

Updated 25 февраля, 04:07

В Красноярском крае 16-летний подросток сломал нос мужчине на глазах у его жены

В Красноярском крае 16-летний подросток сломал нос мужчине на глазах у его жены

25 февраля 2025, 03:29
Фото: Подслушано в Канске.
В Канске подросток во время словесной перепалки кулаком ударил 46-летнего мужчину. Тот получил перелом носа.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «Подслушано в Канске». Сообщается, что мужчина вместе с женой вышли из такси и направлялись к подъезду.

Автор ролика утверждает, что якобы подростки начали конфликтовать с супругами. В ходе перепалки один из юношей подошел и ударил мужчину кулаком в лицо.

Видео: Подслушано в Канске.

В СК сообщили, что завели против подростка уголовное дело о хулиганстве (пункт «а» часть 1 статья 213 УК РФ).

По версии следствия, поздно вечером 22 февраля супруги встретили группу незнакомых подростков. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт. После этого 16-летний подросток ударил мужчину, сломав ему нос.

Видео: t.me/krksledkom.

Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Нападение#Красноярский край#Подросток#Канск#СК#Хулиганство#Уголовное дело
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