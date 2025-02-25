В Красноярском крае еще на день задержится сильный ветер. А в Красноярске?

Posted 25 февраля, 12:06
Published 25 февраля, 12:06
Modified 25 февраля, 12:10
Updated 25 февраля, 12:10
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, в центральных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Еще прогнозируют гололедицу.
В Красноярске 26 февраля ветер будет западный 5-10 м/с ночью, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. На дорогах обещают гололедицу.
Судя по gismeteo, ветер начинает усиливаться примерно с раннего утра и не успокоится до ночи. Ночью температура составит около –6, а днем будет около –2…–1.