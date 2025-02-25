В Красноярском крае супруги назвали сына древнегреческим именем

В 2024 году из-за необычного выбора имени для дочери красноярский блогер столкнулась с хейтом. Блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях

критиковать её и писать шутки из-за того, что имя созвучно с кофейным напитком латте.