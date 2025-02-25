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Posted 25 февраля, 05:56

Published 25 февраля, 05:56

Modified 25 февраля, 07:52

Updated 25 февраля, 07:52

В Красноярском крае супруги назвали сына древнегреческим именем

В Красноярском крае супруги назвали сына древнегреческим именем

25 февраля 2025, 05:56
Фото: www.freepik.com.
В Шарыповском районе Красноярского края родители назвали новорожденного древнегреческим именем.

Супруги Олег и Виктория назвали мальчика, рожденного в феврале 2025 года, Спартаком. Об этом рассказали в агентстве ЗАГС.

Имя Спартак происходит от древнегреческого слова Spartacus, что означает «человек из Спарты».

«Имя Спартак имеет глубокие исторические корни и ассоциируется с силой, мужеством и свободолюбием. Люди с этим именем обычно обладают сильным характером, целеустремлённостью и решительностью. Они способны преодолевать препятствия и добиваться поставленных целей», — говорят в агентстве ЗАГС.

Мальчик стал вторым ребенком в семье — у пары еще есть дочь Кира. Супруги рассказали, что выбрали имя сразу после того, как узнали пол ребенка.

Другими редкими мужскими именами в феврале 2025 года в крае стали: Абдулходий, Низам, Стефан и Ёкуб.

  • Ранее в Красноярском крае родители назвали сына красивым двойным именем. Мальчику дали имя Михаил-Ник.
  • Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.
  • В 2024 году из-за необычного выбора имени для дочери красноярский блогер столкнулась с хейтом. Блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях стали критиковать её и писать шутки из-за того, что имя созвучно с кофейным напитком латте.
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