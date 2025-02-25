В Красноярском крае супруги назвали сына древнегреческим именем

Posted 25 февраля, 05:56
Published 25 февраля, 05:56
Modified 25 февраля, 07:52
Updated 25 февраля, 07:52
Супруги Олег и Виктория назвали мальчика, рожденного в феврале 2025 года, Спартаком. Об этом рассказали в агентстве ЗАГС.
Имя Спартак происходит от древнегреческого слова Spartacus, что означает «человек из Спарты».
«Имя Спартак имеет глубокие исторические корни и ассоциируется с силой, мужеством и свободолюбием. Люди с этим именем обычно обладают сильным характером, целеустремлённостью и решительностью. Они способны преодолевать препятствия и добиваться поставленных целей», — говорят в агентстве ЗАГС.
Мальчик стал вторым ребенком в семье — у пары еще есть дочь Кира. Супруги рассказали, что выбрали имя сразу после того, как узнали пол ребенка.
Другими редкими мужскими именами в феврале 2025 года в крае стали: Абдулходий, Низам, Стефан и Ёкуб.