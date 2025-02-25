В музее энергетики Красноярского края отметили Всемирный День экскурсовода

Дальше гостей погрузили в азы энергоэффективности. Бессменный экскурсовод Музея энергетики Мария Гайдай рассказала, что в лампе накаливания до 95% потреблённой энергии уходит на нагрев самой лампы и только 5% — на свечение. Поэтому появляются более эффективные и экологичные источники света. А лампы больше 100 Вт в России запрещены к продаже с 2011 года.