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Posted 25 февраля, 06:06

Published 25 февраля, 06:06

Modified 25 февраля, 06:08

Updated 25 февраля, 06:08

В музее энергетики Красноярского края отметили Всемирный День экскурсовода

В музее энергетики Красноярского края отметили Всемирный День экскурсовода

25 февраля 2025, 06:06
Фото: СГК.
В День экскурсовода Музей энергетики Красноярского края открыл свои двери для всех желающих. На праздник пришли 45 гостей, которые отправились в путешествие по залам экспозиций.

Экскурсионный маршрут начался с интересной информации об истории энергетической отрасли. Посетители узнали о том, почему «Детский мир» — одно из ключевых зданий энергетики. А ведь именно на крыльце этого универмага зажглась первая лампочка, которая получала электроэнергию от динамомашины.

Такое «чудо света» в город привез купец Гадалов, а шумела она так, что установить пришлось в подвале. Макет этого агрегата гости запустили самостоятельно, и смогли представить, какой шум он производил.

Фото: СГК

Примечательно, что несмотря на постепенную электрификацию города, подсвечники оставались неизменными спутниками письменных столов — слишком нестабильно работало освещение. Свечи были тем, что в современных условиях называется резервными мощностями. Сейчас резервное оборудование — это уже большие агрегаты, и отключение электроэнергии считается аварией, а не нормой.

Дальше гостей погрузили в азы энергоэффективности. Бессменный экскурсовод Музея энергетики Мария Гайдай рассказала, что в лампе накаливания до 95% потреблённой энергии уходит на нагрев самой лампы и только 5% — на свечение. Поэтому появляются более эффективные и экологичные источники света. А лампы больше 100 Вт в России запрещены к продаже с 2011 года.

Фото: СГК

Особое внимание было уделено экспозиции, посвященной регулированию современной энергосистемы. Оказывается, управление нагрузками ТЭЦ и ГРЭС осуществляется независимой государственной организацией, которая и определяет, сколько электроэнергии нужно выработать каждому предприятию.

Большинство экспозиций музея построены так, что с ними можно взаимодействовать, поэтому гости попробовали себя в роли энергетиков. За запуском каруселей от ветряков и подбора оптимальной температуры для отопления дома незаметно пролетели полтора часа. А в завершение все поздравили Марию Гайдай с профессиональным праздником.

«Самое интересное на мероприятиях — это люди, они все разные, потому и экскурсии отличаются одна от другой. А самый интересный вопрос был связан с тем, нравится ли мне профессия. Конечно, я ответила — да!» — поделилась экскурсовод Мария.
#Владислав Савончик
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