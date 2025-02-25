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Posted 25 февраля, 15:14

Published 25 февраля, 15:14

Modified 25 февраля, 15:16

Updated 25 февраля, 15:16

В Татарстане объявили набор в Африканский корпус Минобороны России

В Татарстане объявили набор в Африканский корпус Минобороны России

25 февраля 2025, 15:14
Фото: 1MI.
Андрей Козлов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, объявил о начале набора в Африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации.

По словам Андрея Козлова, создание этого корпуса в Татарстане является важным событием. Процедура отбора кандидатов будет проходить в двух городах — в Казани и Набережных Челнах.

Для желающих служить в корпусе установлены строгие критерии: возраст не должен превышать 45 лет (и 55 лет для дефицитных специальностей), кандидаты должны быть в хорошей физической форме и готовы работать в условиях жаркого климата. В рамках отбора будут проведены интенсивные курсы подготовки. Обучение будет длиться до трех месяцев, пишет inkazan.ru.

Наибольший интерес проявляется к таким специалистам, как танкисты, мотострелки, операторы беспилотников, а также переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками.

Военнослужащие, которые вступят в Африканский корпус, смогут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц и получить единовременное вознаграждение до 2,5 миллиона рублей. Им будет предоставлен статус участников специальной военной операции и ряд льгот. Срок контракта составит не менее одного года.

Дополнительную информацию о контрактной службе в Вооруженных силах России, а также о премиях, выплатах и льготах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

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