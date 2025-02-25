В Татарстане объявили набор в Африканский корпус Минобороны России

Для желающих служить в корпусе установлены строгие критерии: возраст не должен превышать 45 лет (и 55 лет для дефицитных специальностей), кандидаты должны быть в хорошей физической форме и готовы работать в условиях жаркого климата. В рамках отбора будут проведены интенсивные курсы подготовки. Обучение будет длиться до трех месяцев, пишет inkazan.ru.