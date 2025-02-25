В Татарстане объявили набор в Африканский корпус Минобороны России

Posted 25 февраля, 15:14
Published 25 февраля, 15:14
Modified 25 февраля, 15:16
Updated 25 февраля, 15:16
По словам Андрея Козлова, создание этого корпуса в Татарстане является важным событием. Процедура отбора кандидатов будет проходить в двух городах — в Казани и Набережных Челнах.
Для желающих служить в корпусе установлены строгие критерии: возраст не должен превышать 45 лет (и 55 лет для дефицитных специальностей), кандидаты должны быть в хорошей физической форме и готовы работать в условиях жаркого климата. В рамках отбора будут проведены интенсивные курсы подготовки. Обучение будет длиться до трех месяцев, пишет inkazan.ru.
Наибольший интерес проявляется к таким специалистам, как танкисты, мотострелки, операторы беспилотников, а также переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками.
Военнослужащие, которые вступят в Африканский корпус, смогут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц и получить единовременное вознаграждение до 2,5 миллиона рублей. Им будет предоставлен статус участников специальной военной операции и ряд льгот. Срок контракта составит не менее одного года.
Дополнительную информацию о контрактной службе в Вооруженных силах России, а также о премиях, выплатах и льготах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.