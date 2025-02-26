+30 рублей: майонез «Махеев» и «Гастроном» подорожал в красноярских магазинах

Posted 26 февраля, 11:43
Published 26 февраля, 11:43
Modified 26 февраля, 12:40
Updated 26 февраля, 12:40
Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» — бренд «Махеевъ» — в ноябре и декабре 2024 года уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию, сообщал «Коммерсантъ». Тогда сообщалось, что повысить цены могут и другие поставщики, так как подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечал, что стоимость сырого подсолнечного масла в конце ноября на внутреннем рынке составила 103,85 тысячи рублей за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году — на 40,3%.
Производители майонеза используют рафинированное масло, стоимость которого в среднем на 10% выше сырого, говорит источник издания на рынке.
Компания «Эссен Продакшн АГ» уведомляла о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%.
По данным издания, повышение цен могли отложить до января, чтобы обеспечить объем продаж перед новогодними праздниками.
Согласно «Руспродсоюзу», средняя стоимость майонеза в России составляла в ноябре 2024 года 290,8 рубля за килограмм, год к году показатель вырос на 5%.
Мы следили за ценами в двух магазинах: «Командор» и «Красный Яр» и в сервисе доставки «Самокат»: цены проверяли в конце ноября 2024 года и в конце февраля 2025 года.
Первыми сравним цены в «Командоре»: некоторые майонезы «Махеевъ» подорожали на 10-30 рублей. Например, упаковка майонеза с перепелиным яйцом в 760 граммов стала стоить 269,9 рубля, а не 239,9 рубля — рост на 12%. Майонез «Махеевъ» провансаль подорожал с 149,9 рубля до 159,9 рубля.
Еще подорожали два соуса от «Махеевъ»: тартар, майонезно-чесночный и цезарь. Они выросли в цене с 89,9 рубля до 109,9 рубля, или на 22%.
Подорожали майонезы и других фирм. Например, от компаний «Янта» и «Гастрономъ»: в среднем цена за упаковку выросла на 10-20 рублей, если не учитывать скидки, которые были в ноябре (если учитывать, то разница больше еще на 20-30 рублей).
В «Красном Яре» цены на майонез «Махеевъ» почти не изменились, однако продукцию перестали продавать по скидке или скидку уменьшили. А вот майонез «Гастрономъ» подорожал с 69,98 рубля до 74,99 рубля по скидке или до 89,99 рубля без скидки.
Похожая ситуация и в «Самокате». Там подорожали другие марки майонеза. Например, майонез «Слобода» оливковый вырос в цене с 148 рублей (или с 84 рублей, если учитывать ноябрьскую скидку) до 169 рублей, а упаковка майонеза «Гастрономъ» в 900 граммов выросла в цене с 224 рублей до 259 рублей.