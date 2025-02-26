+30 рублей: майонез «Махеев» и «Гастроном» подорожал в красноярских магазинах

Подорожали майонезы и других фирм. Например, от компаний «Янта» и «Гастрономъ»: в среднем цена за упаковку выросла на 10-20 рублей, если не учитывать скидки, которые были в ноябре (если учитывать, то разница больше еще на 20-30 рублей).