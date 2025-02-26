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Posted 26 февраля, 11:43

Published 26 февраля, 11:43

Modified 26 февраля, 12:40

Updated 26 февраля, 12:40

+30 рублей: майонез «Махеев» и «Гастроном» подорожал в красноярских магазинах

+30 рублей: майонез «Махеев» и «Гастроном» подорожал в красноярских магазинах

26 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI.
Крупный производитель майонеза в России в конце 2024 года сообщил, что его продукция подорожает — майонезы и соусы. Эксперты утверждали, что другие производители тоже могут поднять цены. «Проспект Мира» решил посмотреть, как уже изменилась стоимость майонеза и соусов.

Почему майонез должен был подорожать?

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» — бренд «Махеевъ» — в ноябре и декабре 2024 года уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию, сообщал «Коммерсантъ». Тогда сообщалось, что повысить цены могут и другие поставщики, так как подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечал, что стоимость сырого подсолнечного масла в конце ноября на внутреннем рынке составила 103,85 тысячи рублей за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году — на 40,3%.

Производители майонеза используют рафинированное масло, стоимость которого в среднем на 10% выше сырого, говорит источник издания на рынке.

Фото: 1MI

Компания «Эссен Продакшн АГ» уведомляла о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%.

По данным издания, повышение цен могли отложить до января, чтобы обеспечить объем продаж перед новогодними праздниками.

Согласно «Руспродсоюзу», средняя стоимость майонеза в России составляла в ноябре 2024 года 290,8 рубля за килограмм, год к году показатель вырос на 5%.

Что произошло с ценами на майонез и соусы?

Мы следили за ценами в двух магазинах: «Командор» и «Красный Яр» и в сервисе доставки «Самокат»: цены проверяли в конце ноября 2024 года и в конце февраля 2025 года.

Первыми сравним цены в «Командоре»: некоторые майонезы «Махеевъ» подорожали на 10-30 рублей. Например, упаковка майонеза с перепелиным яйцом в 760 граммов стала стоить 269,9 рубля, а не 239,9 рубля — рост на 12%. Майонез «Махеевъ» провансаль подорожал с 149,9 рубля до 159,9 рубля.

Фото: prmira.ru

Еще подорожали два соуса от «Махеевъ»: тартар, майонезно-чесночный и цезарь. Они выросли в цене с 89,9 рубля до 109,9 рубля, или на 22%.

Фото: prmira.ru

Подорожали майонезы и других фирм. Например, от компаний «Янта» и «Гастрономъ»: в среднем цена за упаковку выросла на 10-20 рублей, если не учитывать скидки, которые были в ноябре (если учитывать, то разница больше еще на 20-30 рублей).

Фото: prmira.ru

В «Красном Яре» цены на майонез «Махеевъ» почти не изменились, однако продукцию перестали продавать по скидке или скидку уменьшили. А вот майонез «Гастрономъ» подорожал с 69,98 рубля до 74,99 рубля по скидке или до 89,99 рубля без скидки.

Фото: prmira.ru

Похожая ситуация и в «Самокате». Там подорожали другие марки майонеза. Например, майонез «Слобода» оливковый вырос в цене с 148 рублей (или с 84 рублей, если учитывать ноябрьскую скидку) до 169 рублей, а упаковка майонеза «Гастрономъ» в 900 граммов выросла в цене с 224 рублей до 259 рублей.

Фото: prmira.ru
  • Дорожают в Красноярске и другие продукты. Про стремительный рост цен на сливочное масло и других молочных продуктов в Красноярске мы рассказывали тут. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • Тут писали про то, на сколько дороже стали овощи и молоко.
  • Еще мы рассказывали, как за несколько месяцев подорожала техника: ноутбуки, холодильники и кондиционеры. Многие модели стали дороже на 2-7 тысячи рублей. Цены выросли из-за новых лицензий, которые теперь нужно получать продавцам, роста цен на комплектующие и курса валют, увеличения затрат на логистику и санкций.
  • При этом, как сообщал ЦБ, годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,57%. Рост цен на продовольственные товары составил 9,19%, на непродовольственные товары — 4,57%, а годовой темп прироста цен на услуги составил 12,72%. Подробнее об этом мы писали тут.
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