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Posted 26 февраля, 01:21

Published 26 февраля, 01:21

Modified 26 февраля, 09:05

Updated 26 февраля, 09:05

Беспилотники атаковали Анапу и Туапсе. Над городами прозвучали взрывы

Беспилотники атаковали Анапу и Туапсе. Над городами прозвучали взрывы

26 февраля 2025, 01:21
Фото: t.me/shot_shot.
Сегодня, 26 февраля, беспилотники атаковали несколько городов Краснодарского края. Взрывы прогремели в Анапе, Туапсе и Темрюкский район.

Как сообщает телеграм-канал Shot, беспилотники попытались атаковать Анапу и Туапсе. В соцсетях местные жители пишут, что над городами прозвучала серия громких взрывов.

«Мы из Туапсе. Такого еще не было, очень страшно. Такое ощущение, что беспилотник на тебя и твой дом летит»
«Да, сегодня нас атаковали, мне аж плохо стало. Только что скорая уехала, нервы и здоровье на пределе»
«Скорее бы это уже закончилось, страшно стало жить»
«В Туапсе уже два часа бахают. Страшно»
Видео: t.me/shot_shot.

Также канал пишет о том, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Предварительно, из-за украинских беспилотников в небе.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что аэропорт Сочи действительно временно не принимает и не отправляет рейсы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку украинских БПЛА на гражданские объекты Краснодарского края.

По его словам, из-за атаки ВСУ дома повреждены в Туапсе, селе Джигинка под Анапой и Темрюкском районе Кубани. Предварительно, пострадавших нет.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Беспилотники#Сочи#Анапа#Краснодарский край#Туапсе
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