Беспилотники атаковали Анапу и Туапсе. Над городами прозвучали взрывы

Posted 26 февраля, 01:21
Published 26 февраля, 01:21
Modified 26 февраля, 09:05
Updated 26 февраля, 09:05
Как сообщает телеграм-канал Shot, беспилотники попытались атаковать Анапу и Туапсе. В соцсетях местные жители пишут, что над городами прозвучала серия громких взрывов.
«Мы из Туапсе. Такого еще не было, очень страшно. Такое ощущение, что беспилотник на тебя и твой дом летит»
«Да, сегодня нас атаковали, мне аж плохо стало. Только что скорая уехала, нервы и здоровье на пределе»
«Скорее бы это уже закончилось, страшно стало жить»
«В Туапсе уже два часа бахают. Страшно»
Также канал пишет о том, что в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Предварительно, из-за украинских беспилотников в небе.
ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что аэропорт Сочи действительно временно не принимает и не отправляет рейсы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку украинских БПЛА на гражданские объекты Краснодарского края.
По его словам, из-за атаки ВСУ дома повреждены в Туапсе, селе Джигинка под Анапой и Темрюкском районе Кубани. Предварительно, пострадавших нет.