Будущие энергетики поделились опытом на чемпионате «Профессионалы» в Красноярске

Студенты рассказывали школьникам, что энергетика — дело серьезное, поэтому к выбору специальности надо подойти ответственно. Самые любознательные интересовались также работой ТЭЦ, в каких объемах станция вырабатывает ресурс и как горячая вода поступает в дома жителей. Прикоснуться к сложным приборам на площадке хоть не удалось, а вот каска, очки и специальное снаряжение пользовались большим успехом у участников чемпионата. Тем более, что образ можно было запечатлеть на память в специальном фотосалоне.