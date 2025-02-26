prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:52

Published 26 февраля, 06:52

Modified 26 февраля, 06:54

Updated 26 февраля, 06:54

Будущие энергетики поделились опытом на чемпионате «Профессионалы» в Красноярске

Будущие энергетики поделились опытом на чемпионате «Профессионалы» в Красноярске

26 февраля 2025, 06:52
Фото: СГК.
В Красноярске развернулась профориентационная площадка, которая помогает школьникам определится с будущей профессией. Чтобы глубже погрузить в специальность, для ребят предусмотрены мастер-классы, экскурсии и выставочные экспозиции, где представлены кластеры федерального проекта «Профессионал».

При поддержке «Сибирской генерирующей компании» образовательную площадку представил и Назаровский энергостроительный техникум. Его студенты — амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» в топливно-энергетическом комплексе, знакомили гостей с факультетами учебного заведения и требованиями к поступлению.

Фото: СГК

Студенты рассказывали школьникам, что энергетика — дело серьезное, поэтому к выбору специальности надо подойти ответственно. Самые любознательные интересовались также работой ТЭЦ, в каких объемах станция вырабатывает ресурс и как горячая вода поступает в дома жителей. Прикоснуться к сложным приборам на площадке хоть не удалось, а вот каска, очки и специальное снаряжение пользовались большим успехом у участников чемпионата. Тем более, что образ можно было запечатлеть на память в специальном фотосалоне.

«Для тех, кто только присматривается к профессии и определяется со своим будущим, такие мероприятия крайне важны. У ребят всегда есть возможность задать специалистам Компании вопросы, детально ознакомиться с особенностями профессии, определиться с учебным заведением. Мы стараемся не просто заинтересовать ребят, а показать значимость и важность нашей работы. Мы всегда открыты для сотрудничества и с удовольствием рассказываем об основных профессиях в энергетике», — отметила директор по персоналу Енисейской ТГК Татьяна Пономарева.
Фото: СГК

К подготовке специалистов СГК походит комплексно. Погружение в профессию начинается в школе. В городах присутствия Компании при поддержке Фонда Мельниченко действуют «Профклассы.ФМ», где школьники углубленно изучают точные науки и знакомятся с профессиями тепловой энергетики, в техникумах работает федеральная программа «Профессионалитет».

Кроме того, успешные студенты получают ежегодную именную стипендию и имеют возможность проходить оплачиваемую производственную практику на предприятиях СГК.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика