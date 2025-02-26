Будущие энергетики поделились опытом на чемпионате «Профессионалы» в Красноярске

Posted 26 февраля, 06:52
Published 26 февраля, 06:52
Modified 26 февраля, 06:54
Updated 26 февраля, 06:54
При поддержке «Сибирской генерирующей компании» образовательную площадку представил и Назаровский энергостроительный техникум. Его студенты — амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» в топливно-энергетическом комплексе, знакомили гостей с факультетами учебного заведения и требованиями к поступлению.
Студенты рассказывали школьникам, что энергетика — дело серьезное, поэтому к выбору специальности надо подойти ответственно. Самые любознательные интересовались также работой ТЭЦ, в каких объемах станция вырабатывает ресурс и как горячая вода поступает в дома жителей. Прикоснуться к сложным приборам на площадке хоть не удалось, а вот каска, очки и специальное снаряжение пользовались большим успехом у участников чемпионата. Тем более, что образ можно было запечатлеть на память в специальном фотосалоне.
«Для тех, кто только присматривается к профессии и определяется со своим будущим, такие мероприятия крайне важны. У ребят всегда есть возможность задать специалистам Компании вопросы, детально ознакомиться с особенностями профессии, определиться с учебным заведением. Мы стараемся не просто заинтересовать ребят, а показать значимость и важность нашей работы. Мы всегда открыты для сотрудничества и с удовольствием рассказываем об основных профессиях в энергетике», — отметила директор по персоналу Енисейской ТГК Татьяна Пономарева.
К подготовке специалистов СГК походит комплексно. Погружение в профессию начинается в школе. В городах присутствия Компании при поддержке Фонда Мельниченко действуют «Профклассы.ФМ», где школьники углубленно изучают точные науки и знакомятся с профессиями тепловой энергетики, в техникумах работает федеральная программа «Профессионалитет».
Кроме того, успешные студенты получают ежегодную именную стипендию и имеют возможность проходить оплачиваемую производственную практику на предприятиях СГК.