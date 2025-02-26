«Домклик»: Красноярский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку продажи готовых квартир

Posted 26 февраля, 12:00
Published 26 февраля, 12:00
Modified 26 февраля, 12:03
Updated 26 февраля, 12:03
В основе анализа лежат данные о сделках Сбербанка, совершенных через «Домклик» в январе 2025 года, сообщает rostovgazeta.ru.
В среднем по России продажа квартиры на вторичном рынке занимает около ста дней — немного более трех месяцев. В то же время во второй половине 2024 года этот процесс проходил быстрее — в среднем за 70 — 80 дней. Эксперты «Домклик» предполагают, что увеличение сроков продажи может быть связано с сезонным снижением активности после новогодних праздников, и ожидают, что в ближайшие месяцы показатели вернутся к прежним значениям.
Лидером по скорости продажи вторичного жилья в январе 2025 года стала Ростовская область, где квартиры реализуются быстрее, чем в других крупных регионах страны. По данным «Домклик», средний срок экспозиции жилья в Ростовской области составляет 58 дней. В исследовании отмечается, что такая высокая скорость продаж может быть обусловлена более значительными скидками, которые предлагают продавцы. В Ростовской области средний дисконт при продаже вторичного жилья превышает 7%, в то время как по России этот показатель составляет около 6% (в столичных регионах — не более 4,5%).
На втором месте по скорости продажи вторичного жилья находится Татарстан, где квартиры реализуются в среднем за 79 дней. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 82 дня. Следует отметить, что в этих регионах размер скидки при продаже жилья, как правило, превышает средние показатели по Российской Федерации.
В первую пятерку также вошли Новосибирская область со сроком экспозиции 85 дней, и Самарская с Воронежской областями, где продажи квартир и домов на вторичном рынке занимают 87 дней.
В Свердловской области показатель составляет 95 дней, в Челябинской — 105, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.
Согласно исследованию «Домклик», наиболее длительные сроки продажи вторичного жилья фиксируются в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).