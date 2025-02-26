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Posted 26 февраля, 12:00

Published 26 февраля, 12:00

Modified 26 февраля, 12:03

Updated 26 февраля, 12:03

«Домклик»: Красноярский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку продажи готовых квартир

«Домклик»: Красноярский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку продажи готовых квартир

26 февраля 2025, 12:00
Фото: 1MI.
Аналитики платформы «Домклик» провели исследование и составили рейтинг российских регионов по срокам продажи вторичного жилья. В Пермском и Красноярском краях процесс реализации такой квартиры занимает около 93 дней. Регионы вошли в первую десятку рейтинга.

В основе анализа лежат данные о сделках Сбербанка, совершенных через «Домклик» в январе 2025 года, сообщает rostovgazeta.ru.

В среднем по России продажа квартиры на вторичном рынке занимает около ста дней — немного более трех месяцев. В то же время во второй половине 2024 года этот процесс проходил быстрее — в среднем за 70 — 80 дней. Эксперты «Домклик» предполагают, что увеличение сроков продажи может быть связано с сезонным снижением активности после новогодних праздников, и ожидают, что в ближайшие месяцы показатели вернутся к прежним значениям.

Лидером по скорости продажи вторичного жилья в январе 2025 года стала Ростовская область, где квартиры реализуются быстрее, чем в других крупных регионах страны. По данным «Домклик», средний срок экспозиции жилья в Ростовской области составляет 58 дней. В исследовании отмечается, что такая высокая скорость продаж может быть обусловлена более значительными скидками, которые предлагают продавцы. В Ростовской области средний дисконт при продаже вторичного жилья превышает 7%, в то время как по России этот показатель составляет около 6% (в столичных регионах — не более 4,5%).

Фото: «Домклик»

На втором месте по скорости продажи вторичного жилья находится Татарстан, где квартиры реализуются в среднем за 79 дней. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 82 дня. Следует отметить, что в этих регионах размер скидки при продаже жилья, как правило, превышает средние показатели по Российской Федерации.

В первую пятерку также вошли Новосибирская область со сроком экспозиции 85 дней, и Самарская с Воронежской областями, где продажи квартир и домов на вторичном рынке занимают 87 дней.

В Свердловской области показатель составляет 95 дней, в Челябинской — 105, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.

Согласно исследованию «Домклик», наиболее длительные сроки продажи вторичного жилья фиксируются в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).

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