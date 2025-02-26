«Домклик»: Красноярский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку продажи готовых квартир

Лидером по скорости продажи вторичного жилья в январе 2025 года стала Ростовская область, где квартиры реализуются быстрее, чем в других крупных регионах страны. По данным «Домклик», средний срок экспозиции жилья в Ростовской области составляет 58 дней. В исследовании отмечается, что такая высокая скорость продаж может быть обусловлена более значительными скидками, которые предлагают продавцы. В Ростовской области средний дисконт при продаже вторичного жилья превышает 7%, в то время как по России этот показатель составляет около 6% (в столичных регионах — не более 4,5%).