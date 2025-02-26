Двух наемников из Минусинска осудили за «фейки» о расстреле гражданских на СВО

В июне 2023-го один из мужчин узнал о ютуб-канале Gulagu.net (основатель проекта Владимир Осечкин внесен в реестр иноагентов, заочно арестован за «фейки об армии» и объявлен розыск). Они дали интервью проекту в обмен на обещание помочь уехать за пределы России, получить политическое убежище и 50 тысяч рублей.