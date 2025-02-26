Двух наемников из Минусинска осудили за «фейки» о расстреле гражданских на СВО

Posted 26 февраля, 10:36
Published 26 февраля, 10:36
Modified 26 февраля, 12:47
Updated 26 февраля, 12:47
Как сообщили в суде, двое мужчин отбывали наказание в колонии, но в ноябре 2022 года вступили в частную военную компанию и отправились в тренировочный лагерь. В 2023-м они самовольно покинули лагерь и находились на территории ЛНР.
В июне 2023-го один из мужчин узнал о ютуб-канале Gulagu.net (основатель проекта Владимир Осечкин внесен в реестр иноагентов, заочно арестован за «фейки об армии» и объявлен розыск). Они дали интервью проекту в обмен на обещание помочь уехать за пределы России, получить политическое убежище и 50 тысяч рублей.
«[В интервью они] сообщили ложные сведения о совершении участниками добровольческого подразделения по приказу командования убийств мирного населения, в том числе женщин и детей, в ходе проведения СВО».
Мужчин признали виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Подсудимым назначили по 5,5 лет колонии общего режима. Одному из них также назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.