Эффект сопоставим с новой ГЭС: как работает программа «Новая энергия» Эн+

Модернизация ГЭС позволит увеличить выработку электроэнергии без увеличения объема воды, проходящей через гидроагрегаты. Это особенно важно в периоды маловодья, когда выработка электроэнергии снижается. Кроме того, это позволит улучшить экологическую ситуацию, так как можно будет снизить нагрузку на угольные ТЭЦ. В результате, эффект от модернизации будет сопоставим со строительством новой гидроэлектростанции.