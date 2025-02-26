Эффект сопоставим с новой ГЭС: как работает программа «Новая энергия» Эн+

Posted 26 февраля, 11:00
Published 26 февраля, 11:00
Modified 26 февраля, 11:00
Updated 26 февраля, 11:00
Программа «Новая энергия» направлена на полную реконструкцию и замену ключевого оборудования на крупнейших гидроэлектростанциях Сибири: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Этот проект, инициированный основателем компании Олегом Дерипаской, предполагает общий объем инвестиций около 21 миллиарда рублей.
Модернизация ГЭС позволит увеличить выработку электроэнергии без увеличения объема воды, проходящей через гидроагрегаты. Это особенно важно в периоды маловодья, когда выработка электроэнергии снижается. Кроме того, это позволит улучшить экологическую ситуацию, так как можно будет снизить нагрузку на угольные ТЭЦ. В результате, эффект от модернизации будет сопоставим со строительством новой гидроэлектростанции.
В рамках программы «Новая энергия» проводится замена устаревшего оборудования на современное. Например, в 2024 году на Красноярскую ГЭС поступили два новых силовых трансформатора и два рабочих колеса турбины гидроагрегата, созданные по новым технологиям.
Особое внимание привлекает замена рабочего колеса гидроагрегата №1, который первым начал вырабатывать электроэнергию на Красноярской ГЭС еще в ноябре 1967 года. Это огромная конструкция диаметром 8 метров и весом 240 тонн, которую уже установили в шахте. Новое рабочее колесо отличается от старого даже внешне.
Благодаря измененной форме лопастей удалось повысить коэффициент полезного действия (КПД) гидроагрегата. Кроме того, новое колесо изготовлено из более прочной нержавеющей стали, устойчивой к кавитации. В ходе капитального ремонта также был заменен силовой трансформатор. Новый трансформатор уже собран, установлен и ждет подключения к генератору первого гидроагрегата.
Благодаря программе «Новая энергия», которую Эн+ реализует на всех своих ГЭС, в 2024 году удалось дополнительно выработать 2,5 миллиарда кВт•ч «зеленой» электроэнергии.
«Мы получаем чистой энергии на 3-5% больше, что позволит не только увеличить финансовую и производственную эффективность Красноярской ГЭС, но и улучшить экологическую ситуацию в Красноярске так как на этот же объём можно будет разгрузить угольные ТЭЦ», — пояснил директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза.
С момента запуска программы «Новая энергия» удалось выработать более 20 миллиардов кВт•ч электроэнергии, что сопоставимо со строительством новой, небольшой ГЭС.
«Эн+ продолжает реализацию своей программы „Новая энергия“, которая уже дает ощутимые эффекты. Помимо обновления оборудования на ключевых энергетических объектах Сибири и продления срока их службы, программа позволяет обеспечить растущий спрос на электроэнергию, поддержать развитие промышленности региона», — отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.
После завершения программы «Новая энергия» сибирские ГЭС будут соответствовать лучшим мировым стандартам, при этом 95% используемого оборудования будет произведено в России.