Экс-главе краевого фонда капремонта запросили 10 лет колонии за взятку

Posted 26 февраля, 11:50
Published 26 февраля, 11:50
Modified 26 февраля, 12:22
Updated 26 февраля, 12:22
Как рассказали в прокуратуре, в июне 2023 года Попелышева задержали при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, до этого он за 12 миллионов рублей предложил знакомому застройщику покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов и работ по капитальному ремонту домов.
В мае 2023-го бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона рублей, чем обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.
Попелышев вину не признает. Он отрицает не только получение взятки, но и наличие у него статуса должностного лица. Сейчас он содержится под стражей.
Прокурор запросил 10 лет колонии со штрафом в 5-кратном размере суммы взятки, с запретом занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 4 года. Также обвинитель просил конфисковать имущество стоимостью, эквивалентной сумме взятки.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела на имущество Попелышева наложили арест — всего на сумму в 41 миллион рублей. В числе имущества — квартира в Москве.