prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 11:50

Published 26 февраля, 11:50

Modified 26 февраля, 12:22

Updated 26 февраля, 12:22

Экс-главе краевого фонда капремонта запросили 10 лет колонии за взятку

Экс-главе краевого фонда капремонта запросили 10 лет колонии за взятку

26 февраля 2025, 11:50
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Бывшему гендиректору регионального фонда капитального ремонта Красноярского края Михаилу Попелышеву запросили 10 лет колонии строгого режима за взятку.

Как рассказали в прокуратуре, в июне 2023 года Попелышева задержали при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, до этого он за 12 миллионов рублей предложил знакомому застройщику покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов и работ по капитальному ремонту домов.

В мае 2023-го бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона рублей, чем обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Попелышев вину не признает. Он отрицает не только получение взятки, но и наличие у него статуса должностного лица. Сейчас он содержится под стражей.

Прокурор запросил 10 лет колонии со штрафом в 5-кратном размере суммы взятки, с запретом занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 4 года. Также обвинитель просил конфисковать имущество стоимостью, эквивалентной сумме взятки.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела на имущество Попелышева наложили арест — всего на сумму в 41 миллион рублей. В числе имущества — квартира в Москве.

Читайте также:
Против экс-полицейского из Красноярска возбудили дело за взятку двухэтажным домомКомандир полка ДПС Красноярска брал взятки запчастями для своей «БМВ»Экс-замглавы департамента горхозяйства дали 7 лет колонии за взятку
#Владислав Савончик#Видео#Красноярский край#Прокуратура#Взятка#Михаил Попелышев#Колония#Капитальный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика