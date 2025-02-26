Компания Егорова хочет судиться с Росимуществом за землю комбайнового завода

Также истцы пытаются оспорить заявление Росимущества о том, что здание находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. Еще один аргумент компаний — участок находится во втором поясе поверхностного водозабора на Енисее, поэтому его нельзя отнести к землям, изъятым из оборота.