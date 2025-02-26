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Posted 26 февраля, 03:08

Published 26 февраля, 03:08

Modified 26 февраля, 03:09

Updated 26 февраля, 03:09

Компания Егорова хочет судиться с Росимуществом за землю комбайнового завода

Компания Егорова хочет судиться с Росимуществом за землю комбайнового завода

26 февраля 2025, 03:08
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Дело Владимира Егорова
В Красноярске две компании через суд планируют оспорить отказ в предоставлении им земли на территории бывшего комбайнового завода без торгов.

Компании красноярского бизнесмена Владимира Егорова в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».

В ноябре 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии участков. Оказалось, что земли находились в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.

Прокуратура предложила «Сибиряку» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 тысяч человек, а социальные объекты не предусмотрели.

Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили возводить из-за участия дольщиков

В краевой Арбитражный суд поступил иск от двух компаний — ООО «Гарант-8» и ООО «Новоостровский», учредителем которого является красноярский бизнесмен Владимир Егоров.

Они пытаются оспорить отказ Росимущества в предоставлении им 28 713 квадратных метров земли на территории бывшего комбайнового завода без проведения торгов.

В исковом заявлении компании указали, что они являются собственниками нежилых помещений в здании на улице Профсоюзов, 8. Истцы считают, что у них есть основания для приватизации земли без торгов. В исковом заявлении компании указали, что «они имеют исключительное право» на покупку участка без торгов.

Также истцы пытаются оспорить заявление Росимущества о том, что здание находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. Еще один аргумент компаний — участок находится во втором поясе поверхностного водозабора на Енисее, поэтому его нельзя отнести к землям, изъятым из оборота.

Также истцы считают, что расположение земли в территориальной зоне смешанной общественно-деловой и многоэтажной застройки не влияет на возможность приватизации.

Кроме того, представители компании считают, что информация в интернете о планах «Сибиряка» на строительство ЖК не может быть основанием для отказа в предоставлении участка.

Арбитражный суд в течение пяти дней решит вопрос о принятии заявления к производству.

  • Владимир Егоров, владелец «Сибиряка», сейчас находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. В начале декабря 2024 года Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Однако суд оставил владельца «Сибиряка» под арестом.
  • Позднее следователи завели еще одно уголовное дело против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова — за мошенничестве в особо крупном размере.
  • Семья Егоровых входит в топ-10 богатейших людей края. Известно, что у Владимира и Натальи Егоровых есть старший сын Константин, младший Антон — он сейчас в СИЗО и дочь Александра Савельева. Каждый из них, за исключением Натальи, фигурировал в уголовных делах о мошенничестве. Тут мы рассказывали о уголовных делах семьи.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дело Владимира Егорова#Владимир Егоров#УСК «Сибиряк»#Профсоюзов#Новоостровский#Комбайновый завод#Арбитражный суд
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