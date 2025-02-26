Компания Егорова хочет судиться с Росимуществом за землю комбайнового завода

Posted 26 февраля, 03:08
Published 26 февраля, 03:08
Modified 26 февраля, 03:09
Updated 26 февраля, 03:09
Компании красноярского бизнесмена Владимира Егорова в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».
В ноябре 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии участков. Оказалось, что земли находились в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.
Прокуратура предложила «Сибиряку» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 тысяч человек, а социальные объекты не предусмотрели.
Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили возводить из-за участия дольщиков
В краевой Арбитражный суд поступил иск от двух компаний — ООО «Гарант-8» и ООО «Новоостровский», учредителем которого является красноярский бизнесмен Владимир Егоров.
Они пытаются оспорить отказ Росимущества в предоставлении им 28 713 квадратных метров земли на территории бывшего комбайнового завода без проведения торгов.
В исковом заявлении компании указали, что они являются собственниками нежилых помещений в здании на улице Профсоюзов, 8. Истцы считают, что у них есть основания для приватизации земли без торгов. В исковом заявлении компании указали, что «они имеют исключительное право» на покупку участка без торгов.
Также истцы пытаются оспорить заявление Росимущества о том, что здание находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. Еще один аргумент компаний — участок находится во втором поясе поверхностного водозабора на Енисее, поэтому его нельзя отнести к землям, изъятым из оборота.
Также истцы считают, что расположение земли в территориальной зоне смешанной общественно-деловой и многоэтажной застройки не влияет на возможность приватизации.
Кроме того, представители компании считают, что информация в интернете о планах «Сибиряка» на строительство ЖК не может быть основанием для отказа в предоставлении участка.
Арбитражный суд в течение пяти дней решит вопрос о принятии заявления к производству.