Красноярка принесла на шоу «Битва шефов» домашнюю сибирскую еду и попала в финал

Posted 26 февраля, 06:55
Published 26 февраля, 06:55
Modified 26 февраля, 06:57
Updated 26 февраля, 06:57
Битва шефов» — кулинарно-развлекательное реалити-шоу на телеканале «Пятница!». На отборе участники презентуют ведущим — шеф-поварам Константину Ивлеву и Ренату Агзамову — свои блюда.
Ведущие отбирают к себе в команды 5-6 участников. Затем следуют три раунда, в которых худшие отсеиваются, а наиболее талантливый из конкурсантов получает приз — 100 000 рублей.
Анна приняла участие в 23-м эпизоде четвертого сезона — выпуск вышел в эфир 25 февраля. На программе красноярка рассказала, что работает финансистом, но сейчас находится в декрете и ухаживает за ребенком.
На отбор она принесла домашние котлеты из свинины с кедровыми орехами.
В качестве подарка ведущим Анна привезла конфеты. Шеф-повар Константин Ивлев сказал, что красноярские сладости «птичье молоко» самые вкусные в России.
Оба шефа сказали Анне «да» в отборочном туре, и красноярка выбрала команду шефа Рената Агзамова. С тремя другими участниками она добралась до финала шоу.
Победить красноярка не смогла — приготовленные ею потроха показались ведущим жестковатыми. Однако наставник Агзамов назвал ее «императрицей Красноярского края».