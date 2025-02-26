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Posted 26 февраля, 06:44

Published 26 февраля, 06:44

Modified 26 февраля, 06:44

Updated 26 февраля, 06:44

Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой свининой и говядиной

Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой свининой и говядиной

26 февраля 2025, 06:44
Фото: freepik.com.
Красноярский край оказался одним из лидеров в Сибири с самой дорогой свининой и говядиной. Такие данные приводит портал iMonitoring.

Как отмечают авторы рейтинга, по состоянию на 17 февраля этого года, килограмм свинины без косточки в среднем по России стоит 369,19 рубля.

В Красноярском крае за килограмм свинины придется отдать 432,86 рубля. Это одна из самых высоких цен в Сибирском федеральном округе.

Самая дорогая свинина в Сибири продается в Республике Алтай. Там килограмм свиного мяса без кости стоит 450,14 рубля.

Кроме того, Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой говядиной. Как утверждают авторы исследования, в среднем по России килограмм говяжьего мяса без косточки стоит 609,79 рубля. В Красноярском крае — 598,29 рубля.

Самая дорогая говядина в Сибири — в Томской области. Там за килограмм этого мяса стоит 671,27 рубля. На втором месте Алтайский край — 669,38 рубля, на третьем Новосибирская область — 640,10 рубля. Республика Алтай оказалась на четвертой строчке рейтинга. Там килограмм говядины в среднем стоит 623,77 рубля.

  • До этого мы писали, что в Красноярском крае одни из самых высоких цен на водку в Сибири.
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