Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой свининой и говядиной

Posted 26 февраля, 06:44
Published 26 февраля, 06:44
Modified 26 февраля, 06:44
Updated 26 февраля, 06:44
Как отмечают авторы рейтинга, по состоянию на 17 февраля этого года, килограмм свинины без косточки в среднем по России стоит 369,19 рубля.
В Красноярском крае за килограмм свинины придется отдать 432,86 рубля. Это одна из самых высоких цен в Сибирском федеральном округе.
Самая дорогая свинина в Сибири продается в Республике Алтай. Там килограмм свиного мяса без кости стоит 450,14 рубля.
Кроме того, Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой говядиной. Как утверждают авторы исследования, в среднем по России килограмм говяжьего мяса без косточки стоит 609,79 рубля. В Красноярском крае — 598,29 рубля.
Самая дорогая говядина в Сибири — в Томской области. Там за килограмм этого мяса стоит 671,27 рубля. На втором месте Алтайский край — 669,38 рубля, на третьем Новосибирская область — 640,10 рубля. Республика Алтай оказалась на четвертой строчке рейтинга. Там килограмм говядины в среднем стоит 623,77 рубля.