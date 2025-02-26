Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой свининой и говядиной

Кроме того, Красноярский край вошел в топ-5 регионов Сибири с самой дорогой говядиной. Как утверждают авторы исследования, в среднем по России килограмм говяжьего мяса без косточки стоит 609,79 рубля. В Красноярском крае — 598,29 рубля.