КрасЖД напомнила водителям о правилах безопасности на переездах

Всего с начала 2025 года на переездах Красноярской магистрали произошло 2 ДТП (для сравнения — за весь 2024 год зафиксированы 3 дорожно-транспортных происшествия на переездах). Все ДТП — следствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта, которые пытались проехать через пути на запрещающий сигнал светофора.