На Масленицу на острове Татышев можно будет доехать на бесплатных автобусах

Празднование Масленицы на острове Татышев начнется в 12:00 в восточной части острова. Гостей праздника ждет насыщенная программа: подвижные игры, развлекательные площадки и конкурсы, ярмарка с угощениями и сувенирами, сожжение чучела Масленицы и т. д.