На Масленицу на острове Татышев можно будет доехать на бесплатных автобусах

Posted 26 февраля, 05:50
Published 26 февраля, 05:50
Modified 26 февраля, 05:51
Updated 26 февраля, 05:51
Четыре автобуса большого класса будут ходить от гипермаркета «О’кей» (остановка «Нефтебаза») на правом берегу и от «ТЦ Авиатор» — на левом.
Бесплатные шаттлы будут курсировать с 11:00 до 17:05. Автобусы будут ходить с интервалом в пять минут.
Еще до острова Татышев можно добраться на автобусных маршрутах №1, №7, №23, №27, №58, №60, №61, №85, №94 и №173.
Отметим, что оставить автомобиль на Октябрьском мосту не получится — там запрещена остановка и стоянка автотранспорта.
Празднование Масленицы на острове Татышев начнется в 12:00 в восточной части острова. Гостей праздника ждет насыщенная программа: подвижные игры, развлекательные площадки и конкурсы, ярмарка с угощениями и сувенирами, сожжение чучела Масленицы и т. д.