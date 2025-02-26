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Posted 26 февраля, 05:50

Published 26 февраля, 05:50

Modified 26 февраля, 05:51

Updated 26 февраля, 05:51

На Масленицу на острове Татышев можно будет доехать на бесплатных автобусах

На Масленицу на острове Татышев можно будет доехать на бесплатных автобусах

26 февраля 2025, 05:50
Фото: t.me/tatyshev_park.
В Красноярске второго марта бесплатные шаттлы будут возить жителей от ближайших торговых центров до острова Татышев. Там отпразднуют Масленицу.

Четыре автобуса большого класса будут ходить от гипермаркета «О’кей» (остановка «Нефтебаза») на правом берегу и от «ТЦ Авиатор» — на левом.

Бесплатные шаттлы будут курсировать с 11:00 до 17:05. Автобусы будут ходить с интервалом в пять минут.

Еще до острова Татышев можно добраться на автобусных маршрутах №1, №7, №23, №27, №58, №60, №61, №85, №94 и №173.

Отметим, что оставить автомобиль на Октябрьском мосту не получится — там запрещена остановка и стоянка автотранспорта.

Празднование Масленицы на острове Татышев начнется в 12:00 в восточной части острова. Гостей праздника ждет насыщенная программа: подвижные игры, развлекательные площадки и конкурсы, ярмарка с угощениями и сувенирами, сожжение чучела Масленицы и т. д.

  • Тут мы подробно рассказали, что ждет гостей праздника. Также вы узнаете, где еще в Красноярске можно будет отпраздновать Масленицу.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Татышев#Остров Татышев#Автобусы#Праздник#Масленица
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