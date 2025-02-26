prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 05:02

Published 26 февраля, 05:02

Modified 26 февраля, 05:54

Updated 26 февраля, 05:54

На юге Красноярского края за 67 миллионов хотят возродить горнолыжный курорт

На юге Красноярского края за 67 миллионов хотят возродить горнолыжный курорт

26 февраля 2025, 05:02
Фото: investkrsk.ru.
В Красноярском крае планируют возродить горнолыжный курорт «Шишкин лог». Он расположен в Минусинском районе.

Информация появилась на инвестиционном портале Красноярского края. Предлагается вложить 67,3 миллиона рублей в развитие горнолыжной базы. Там планируют создать курорт с «качественным и недорогим» спортивно-оздоровительным отдыхом.

В планах указано, что на вложенные средства хотят оборудовать несколько спусков для тренировок и проведения соревнований. Кроме того, после обновления базы планируется, что в «Шишкин лог» будут приезжать на отдых туристы не только зимой, но и летом.

На данный момент горнолыжный курорт не работает. Корреспондент «ПМ» несколько раз пытался дозвониться до представителей базы, однако на звонки отвечает автоответчик.

Кроме того, на официальной странице в соцсетях последний официальный пост вышел в марте 2023 года. После этого пользователи в комментариях спрашивали, когда откроется «Шишкин лог», но им никто не ответил.

«Проспекту Мира» удалось поговорить с бывшим замдиректора горнолыжной базы. Он сообщил, что база не работает уже два года.

«В свое время зашли инвесторы и взяли базу в аренду. Вложили около 4 миллионов рублей и благополучно ушли, оставив после себя долги по электричеству, зарплатам и т. д.
На этом вся история закончилась. Константин Михайлович [Цитлидзе] оставил базу в наследство Минусинску, но город не особо стремится кому-то ее отдать, вкладывать туда деньги и что-то делать. Сейчас горнолыжная база приходит в негодность.
Если 67 миллионов вложат, то думаю, что базу восстановят. По расчетам за 2022 год, было достаточно вложить 15 миллионов рублей, и база бы очень хорошо функционировала».

Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в администрацию Минусинска. Там пообещали предоставить информацию в течение рабочего дня.

Ранее горнолыжная база принадлежала Константину Цитлидзе. Он был руководителем золотодобывающей компании «Золотая звезда».

В марте 2020 года бизнесмен скончался. По завещанию Цитлидзе, горнолыжная база «Шишкин лог» перешла к администрации Минусинска.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Минусинск#Инвестиции#Курорт#Горнолыжная база
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика