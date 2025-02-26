На юге Красноярского края за 67 миллионов хотят возродить горнолыжный курорт

Posted 26 февраля, 05:02
Published 26 февраля, 05:02
Modified 26 февраля, 05:54
Updated 26 февраля, 05:54
Информация появилась на инвестиционном портале Красноярского края. Предлагается вложить 67,3 миллиона рублей в развитие горнолыжной базы. Там планируют создать курорт с «качественным и недорогим» спортивно-оздоровительным отдыхом.
В планах указано, что на вложенные средства хотят оборудовать несколько спусков для тренировок и проведения соревнований. Кроме того, после обновления базы планируется, что в «Шишкин лог» будут приезжать на отдых туристы не только зимой, но и летом.
На данный момент горнолыжный курорт не работает. Корреспондент «ПМ» несколько раз пытался дозвониться до представителей базы, однако на звонки отвечает автоответчик.
Кроме того, на официальной странице в соцсетях последний официальный пост вышел в марте 2023 года. После этого пользователи в комментариях спрашивали, когда откроется «Шишкин лог», но им никто не ответил.
«Проспекту Мира» удалось поговорить с бывшим замдиректора горнолыжной базы. Он сообщил, что база не работает уже два года.
«В свое время зашли инвесторы и взяли базу в аренду. Вложили около 4 миллионов рублей и благополучно ушли, оставив после себя долги по электричеству, зарплатам и т. д.
На этом вся история закончилась. Константин Михайлович [Цитлидзе] оставил базу в наследство Минусинску, но город не особо стремится кому-то ее отдать, вкладывать туда деньги и что-то делать. Сейчас горнолыжная база приходит в негодность.
Если 67 миллионов вложат, то думаю, что базу восстановят. По расчетам за 2022 год, было достаточно вложить 15 миллионов рублей, и база бы очень хорошо функционировала».
Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в администрацию Минусинска. Там пообещали предоставить информацию в течение рабочего дня.
Ранее горнолыжная база принадлежала Константину Цитлидзе. Он был руководителем золотодобывающей компании «Золотая звезда».
В марте 2020 года бизнесмен скончался. По завещанию Цитлидзе, горнолыжная база «Шишкин лог» перешла к администрации Минусинска.