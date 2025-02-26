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Posted 26 февраля, 02:18

Published 26 февраля, 02:18

Modified 26 февраля, 02:20

Updated 26 февраля, 02:20

Около 3 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

Около 3 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

26 февраля 2025, 02:18
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в минувшем году энтеробиозом переболели почти три тысячи человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Энтеробиоз — инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями. Чаще всего болеют дети от 5 до 10 лет.

Больше других восприимчивы к заражению: воспитанники детских садов и школьники; люди, не соблюдающие правила личной гигиены и не моющие руки; люди, которые грызут ногти.

Всего в 2024 году заболевание обнаружили у 2 989 жителей Красноярского края, из них 99,4% — дети от 3 до 14 лет.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость по сравнению с 2023 годом снизилась на 15,4%. Тогда энтеробиозом переболело 3 527 человек.

Чаще всего энтеробиозом болели дети в Норильске, Шушенском, Тюхтетском, Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах.

Симптомы энтеробиоза:

  • нарушение аппетита и сна;
  • зуд в области ануса;
  • боли вокруг пупка и в нижних отделах живота;
  • ощущение вздутия и урчание в животе;
  • нарушение консистенции стула;
  • появление тошноты.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Здоровье#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевание
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