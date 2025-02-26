Около 3 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

Posted 26 февраля, 02:18
Published 26 февраля, 02:18
Modified 26 февраля, 02:20
Updated 26 февраля, 02:20
Энтеробиоз — инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями. Чаще всего болеют дети от 5 до 10 лет.
Больше других восприимчивы к заражению: воспитанники детских садов и школьники; люди, не соблюдающие правила личной гигиены и не моющие руки; люди, которые грызут ногти.
Всего в 2024 году заболевание обнаружили у 2 989 жителей Красноярского края, из них 99,4% — дети от 3 до 14 лет.
В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость по сравнению с 2023 годом снизилась на 15,4%. Тогда энтеробиозом переболело 3 527 человек.
Чаще всего энтеробиозом болели дети в Норильске, Шушенском, Тюхтетском, Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах.
Симптомы энтеробиоза: