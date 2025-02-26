Рак полости рта нашли у 1200 жителей Красноярского края

Posted 26 февраля, 08:45
Published 26 февраля, 08:45
Modified 26 февраля, 12:50
Updated 26 февраля, 12:50
Статистику озвучил заместитель главного врача краевого онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической помощи Эдуард Семенов — он выступил на Сибирском стоматологическом форуме.
По его словам, 1200 случаев за пять лет это «не так много». Однако больше 60% злокачественных новообразований были запущенными.
«Запущенность патологии в нашем регионе составляет более 60%, что является крайне высоким показателем для злокачественных новообразований видимой локализации», — говорит Семенов.