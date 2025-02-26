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Posted 26 февраля, 08:45

Published 26 февраля, 08:45

Modified 26 февраля, 12:50

Updated 26 февраля, 12:50

Рак полости рта нашли у 1200 жителей Красноярского края

Рак полости рта нашли у 1200 жителей Красноярского края

26 февраля 2025, 08:45
Фото: prmira.ru.
За последние пять лет в Красноярском крае у 1200 жителей выявили злокачественные новообразования полости рта.

Статистику озвучил заместитель главного врача краевого онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической помощи Эдуард Семенов — он выступил на Сибирском стоматологическом форуме.

По его словам, 1200 случаев за пять лет это «не так много». Однако больше 60% злокачественных новообразований были запущенными.

«Запущенность патологии в нашем регионе составляет более 60%, что является крайне высоким показателем для злокачественных новообразований видимой локализации», — говорит Семенов.
  • Как ранее рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков, количество выявляемых онкологических заболеваний в Красноярском крае растет: в 2024 году зафиксировали 16 тысяч случаев, а годом ранее — 15 тысяч.
  • Для лечения и выявления рака в крае используют в том числе искусственный интеллект.
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