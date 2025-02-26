Семейный лыжный фестиваль «На лыжи!» пройдёт в Дивногорске при поддержке Эн+

Для детей подготовлена дистанция 500 метров с вручением памятных медалей. Взрослые смогут выбрать трассы 1000, 3000 или 5000 метров, где победителей ждут ценные призы. Завершится фестиваль в 15:00. Участники до 17 лет допускаются к старту только при наличии медицинской справки, а совершеннолетние могут подтвердить ответственность за здоровье личной подписью.