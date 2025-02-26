Семейный лыжный фестиваль «На лыжи!» пройдёт в Дивногорске при поддержке Эн+

Posted 26 февраля, 07:44
Published 26 февраля, 07:44
Modified 26 февраля, 07:46
Updated 26 февраля, 07:46
Фестиваль пройдет на лыжном полигоне Дивногорского техникума лесных технологий (ул. Машиностроителей, 19/1). С 9:30 до 11:40 будет открыта регистрация: получить стартовый номер можно непосредственно на площадке без предварительной заявки. В 12:00 начнётся торжественное открытие, а в 12:30 — лыжные забеги.
Для детей подготовлена дистанция 500 метров с вручением памятных медалей. Взрослые смогут выбрать трассы 1000, 3000 или 5000 метров, где победителей ждут ценные призы. Завершится фестиваль в 15:00. Участники до 17 лет допускаются к старту только при наличии медицинской справки, а совершеннолетние могут подтвердить ответственность за здоровье личной подписью.
Инициатива «На лыжи!», основанная общественным деятелем Олегом Дерипаской в 2016 году, популяризирует лыжный спорт как доступный вид активного отдыха. В 2025 году фестиваль охватит 21 город присутствия Эн+ и РУСАЛ, включая Дивногорск, при поддержке местной администрации и Федерации лыжных гонок России. За девять лет проект проводился в Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми.