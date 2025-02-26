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Posted 26 февраля, 07:44

Published 26 февраля, 07:44

Modified 26 февраля, 07:46

Updated 26 февраля, 07:46

Семейный лыжный фестиваль «На лыжи!» пройдёт в Дивногорске при поддержке Эн+

Семейный лыжный фестиваль «На лыжи!» пройдёт в Дивногорске при поддержке Эн+

26 февраля 2025, 07:44
Фото: Эн+.
1 марта в Дивногорске состоится спортивный праздник «На лыжи!», организованный компанией Эн+. Для лыжников и болельщиков подготовили интерактивные зоны с анимацией, конкурсами и викторинами на протяжении всего дня.

Фестиваль пройдет на лыжном полигоне Дивногорского техникума лесных технологий (ул. Машиностроителей, 19/1). С 9:30 до 11:40 будет открыта регистрация: получить стартовый номер можно непосредственно на площадке без предварительной заявки. В 12:00 начнётся торжественное открытие, а в 12:30 — лыжные забеги.

Фото: Эн+

Для детей подготовлена дистанция 500 метров с вручением памятных медалей. Взрослые смогут выбрать трассы 1000, 3000 или 5000 метров, где победителей ждут ценные призы. Завершится фестиваль в 15:00. Участники до 17 лет допускаются к старту только при наличии медицинской справки, а совершеннолетние могут подтвердить ответственность за здоровье личной подписью.

Инициатива «На лыжи!», основанная общественным деятелем Олегом Дерипаской в 2016 году, популяризирует лыжный спорт как доступный вид активного отдыха. В 2025 году фестиваль охватит 21 город присутствия Эн+ и РУСАЛ, включая Дивногорск, при поддержке местной администрации и Федерации лыжных гонок России. За девять лет проект проводился в Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми.

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