prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 07:04

Published 26 февраля, 07:04

Modified 26 февраля, 07:14

Updated 26 февраля, 07:14

Лобовое ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло в Красноярском крае

Смертельное лобовое ДТП произошло в Красноярском крае. Машина загорелась после удара

26 февраля 2025, 07:04
Фото: МВД 24.

Лобовое ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло в Красноярском крае

В Норильске произошла лобовая авария с одним погибшим и двумя пострадавшими.

Как сообщили в ГАИ, на втором километре объездной дороги района Талнах 47-летний водитель «Субару» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Ларгус».

Фото: Подслушано в Норильске

Пассажир «Лады» погиб, а водитель и второй пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Никто не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
В крае парень взял авто матери и разбился. Ему исполнилось 18 лет три дня назадНа трассах Красноярского края за день произошло пять аварий. Один человек погибМассовое ДТП с фурами и автобусом произошло на трассе в Красноярском крае
#Владислав Савончик#ДТП#Норильск#Авария#Красноярский край#Пострадавшие#Погибший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика