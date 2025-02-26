Смертельное лобовое ДТП произошло в Красноярском крае. Машина загорелась после удара

Как сообщили в ГАИ, на втором километре объездной дороги района Талнах 47-летний водитель «Субару» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Ларгус».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пассажир «Лады» погиб, а водитель и второй пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Никто не был пристегнут ремнем безопасности.

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