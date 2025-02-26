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Posted 26 февраля, 06:39

Published 26 февраля, 06:39

Modified 26 февраля, 06:42

Updated 26 февраля, 06:42

На фото 17-летняя студентка с матерью

Студентка, выкинувшая младенца в мусорку, боялась рассказать о беременности матери

26 февраля 2025, 06:39
Фото: sibnovosti.ru. На фото 17-летняя студентка с матерью
Мать 17-летней студентки, выкинувшей новорожденного в мусорку общежития в Канске, рассказала, что не знала о беременности дочери.

По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа на 37 неделе беременности самостоятельно родила ребенка в туалете общежития, положила его в пакет и выбросила в мусор. Тело младенца нашли однокурсницы девушки.

Сама девушка сначала заявила СК, что «не понимала, что беременна». Позже она сказала, что процесс родов сочла за проблемы с пищеварением. На учете в женской консультации она не стояла.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

С матерью 17-летней девочки поговорило издание sibnovosti.ru. Женщина утверждает, что она была не в курсе беременности дочери. Сейчас 17-летняя студентка в больнице.

«Конечно, она ничего не говорила. Если бы она сказала — такого бы не было. Она сейчас в роддоме в городе Канске. Я там была, ездила туда вместе со следователем. Ей там ставят капельницы. А что она била ребенка об стенку, как там пишут — этого не было, что она в дурдоме — этого тоже нет».

По словам матери, студентка якобы боялась сказать о беременности.

«Говорит мне, что не думала, что так получится, боялась сказать, что беременна. Что они могут в этом возрасте сказать — боялись родителей. Она жалеет, она сейчас осознала, что натворила».

Женщина добавила, что не знает, был ли у дочери молодой человек, но предполагает, что «был, раз беременная была».

Знакомые студентки рассказали изданию, что девушка училась на химика и никто якобы не замечал ее беременность.

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