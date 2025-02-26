Студентка, выкинувшая младенца в мусорку, боялась рассказать о беременности матери

Posted 26 февраля, 06:39
Published 26 февраля, 06:39
Modified 26 февраля, 06:42
Updated 26 февраля, 06:42
По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа на 37 неделе беременности самостоятельно родила ребенка в туалете общежития, положила его в пакет и выбросила в мусор. Тело младенца нашли однокурсницы девушки.
Сама девушка сначала заявила СК, что «не понимала, что беременна». Позже она сказала, что процесс родов сочла за проблемы с пищеварением. На учете в женской консультации она не стояла.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
С матерью 17-летней девочки поговорило издание sibnovosti.ru. Женщина утверждает, что она была не в курсе беременности дочери. Сейчас 17-летняя студентка в больнице.
«Конечно, она ничего не говорила. Если бы она сказала — такого бы не было. Она сейчас в роддоме в городе Канске. Я там была, ездила туда вместе со следователем. Ей там ставят капельницы. А что она била ребенка об стенку, как там пишут — этого не было, что она в дурдоме — этого тоже нет».
По словам матери, студентка якобы боялась сказать о беременности.
«Говорит мне, что не думала, что так получится, боялась сказать, что беременна. Что они могут в этом возрасте сказать — боялись родителей. Она жалеет, она сейчас осознала, что натворила».
Женщина добавила, что не знает, был ли у дочери молодой человек, но предполагает, что «был, раз беременная была».
Знакомые студентки рассказали изданию, что девушка училась на химика и никто якобы не замечал ее беременность.