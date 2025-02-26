В больницах края все-таки готовятся массовые сокращения? Что говорит минздрав

Posted 26 февраля, 10:31
Published 26 февраля, 10:31
Modified 26 февраля, 11:34
Updated 26 февраля, 11:34
Депутат краевого заксобрания от ЛДПР Алексей Бойков рассказал, что получает сообщения из разных районов Красноярского края о возможных сокращениях медперсонала в больницах региона.
Парламентарий попросил краевой минздрав прокомментировать эту информацию. 26 февраля ведомство прислало официальный ответ на запрос.
В первом абзаце министерство указало, что руководители медицинских организаций имеют право самостоятельно определять численный состав организации, исходя из количества коек и объема работы.
По мнению Бойкова, новый министр здравоохранения края Наталия Говорушкина снимает с себя ответственность за возможные сокращения, оправдывая это тем, что формировать численность будут главврачи.
Далее минздрав пишет о том, что «с развитием технологий оказания медпомощи, малоинвазивных техник оперативных вмешательств, с учетом клинических рекомендаций требуется повышение уровня оказания медицинской помощи».
Однако, пишет министерство, это невозможно сделать в условиях круглосуточного стационара в больницах из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Минздрав предлагает закрыть в таких территориях круглосуточные стационары, «перепрофилировав» их в дневные. Пациентам, которым требуется пребывание в круглосуточных стационарах, предлагают ехать в районные больницы.
«То есть человека с условным аппендицитом и потребностью в круглосуточном наблюдении врачей надо будет везти за десятки, а порой и сотни километров в стационар в районной больнице?
Давайте представим такую ситуацию, к примеру, в селе Пировское. Оттуда до больницы в Лесосибирске 170 километров, причем местами по не самой лучшей дороге. Несложно представить, к каким последствиям может привести такая „рационализация“. По сути это конец малой хирургии в крае. И большие риски для пациентов».
Медицинских работников из круглосуточных стационаров министерство предлагает перевести в поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и бригады скорой медицинской помощи.
Бойков считает, что нет никаких гарантий того, что сотрудников действительно трудоустроят. Согласно подсчетам депутата, перераспределение может затронуть около 75% работников малокомплектных больниц.
В заключении краевой минздрав пишет, что «решений о сокращении не принималось, имеет место рациональное распределение медицинского персонала внутри медицинских организаций».
«Не хотелось бы проверять на живых людях, насколько это действительно „рационально“. Пока видится обратное. Готовлю по этой теме запросы в правительство края, чтобы в ситуации детально разобрались, еще раз вникли и не допустили очередной катастрофы в системе здравоохранения».
«Проспект Мира» направил запрос в министерство здравоохранения края и попросил ответить на несколько вопросов:
Мы опубликуем ответ, как только получим его.
11 февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений в больницах края, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.
Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.
Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявлялось, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.
Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».
Сообщения о сокращениях персонала и закрытии отделений Зайцев связывает с работой минздрава со штатным расписанием. Он утверждает, что на данный момент никаких решений не принималось.