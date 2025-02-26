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Posted 26 февраля, 11:28

Published 26 февраля, 11:28

Modified 26 февраля, 11:30

Updated 26 февраля, 11:30

В Красноярск идут морозы и тепло. Как так?

В Красноярск идут морозы и тепло. Как так?

26 февраля 2025, 11:28
Фото: prmira.ru.
В Красноярск в ближайшее время вернутся ночные морозы. Однако задержатся они только на два дня, после этого в город придет потепление.

Замначальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Елена Гаер рассказала «ПМ», какая погода ждет красноярцев на этой неделе и в первые дни марта.

По прогнозу, в ночь на четверг, 27 февраля, в Красноярске будет -11…-13, днем около -7…-9 градусов. Ночью ожидаются снег и метель, в дневное время — небольшой снег.

С 28 февраля начнется похолодание. В пятницу ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, днем будет -13…-15.

В ночь на субботу, 1 марта, будет по-прежнему холодно: -24…-26 градусов. В дневные часы на столбике термометра будет -8…-10 градусов.

В воскресенье, 2 марта, в Красноярск придет потепление. Ночная температура воздуха составит от -12 до -14, дневная — около -3…-5 градусов.

По словам Елены Гаер, предварительно, в начале следующей недели сохранятся такие же температуры. Синоптик объяснила, с чем связаны температурные перепады.

«Похолодание придет в Красноярск из-за смещения холодных воздушных масс с севера. Затем они покинут нашу территорию и с юго-запада придет более теплый воздух.
Сейчас погода действительно неустойчивая: два дня холодно, а потом два дня тепло. Пока мы не можем сказать, какая погода будет в начале марта».
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