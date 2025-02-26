В Красноярск идут морозы и тепло. Как так?

В Красноярск в ближайшее время вернутся ночные морозы. Однако задержатся они только на два дня, после этого в город придет потепление.

Замначальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Елена Гаер рассказала «ПМ», какая погода ждет красноярцев на этой неделе и в первые дни марта. По прогнозу, в ночь на четверг, 27 февраля, в Красноярске будет -11…-13, днем около -7…-9 градусов. Ночью ожидаются снег и метель, в дневное время — небольшой снег. С 28 февраля начнется похолодание. В пятницу ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, днем будет -13…-15. В ночь на субботу, 1 марта, будет по-прежнему холодно: -24…-26 градусов. В дневные часы на столбике термометра будет -8…-10 градусов. В воскресенье, 2 марта, в Красноярск придет потепление. Ночная температура воздуха составит от -12 до -14, дневная — около -3…-5 градусов. По словам Елены Гаер, предварительно, в начале следующей недели сохранятся такие же температуры. Синоптик объяснила, с чем связаны температурные перепады. «Похолодание придет в Красноярск из-за смещения холодных воздушных масс с севера. Затем они покинут нашу территорию и с юго-запада придет более теплый воздух. Сейчас погода действительно неустойчивая: два дня холодно, а потом два дня тепло. Пока мы не можем сказать, какая погода будет в начале марта». Читайте также: Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогноз