В Красноярске начала распускаться ива. Это что, весна?

Posted 26 февраля, 11:58
Published 26 февраля, 11:58
Modified 26 февраля, 12:18
Updated 26 февраля, 12:18
Как пишет Newslab, жители заметили первые почки 26 февраля. Обычно ивы распускаются в марте–апреле, ближе к Вербному воскресенью, которое отмечается 13 апреля.
При этом, как рассказала «ПМ» замначальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Елена Гаер, в ближайшие дни в Красноярске ожидается похолодание — с 28 февраля ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, днем будет -13…-15. В следующие дни на столбике термометра будет -8…-10 градусов.
Но уже в воскресенье, 2 марта, в Красноярск придет потепление. Ночная температура воздуха составит от -12 до -14, дневная — около -3…-5 градусов.