В Красноярске начала распускаться ива. Это что, весна?

При этом, как рассказала «ПМ» замначальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Елена Гаер, в ближайшие дни в Красноярске ожидается похолодание — с 28 февраля ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, днем будет -13…-15. В следующие дни на столбике термометра будет -8…-10 градусов.