prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 11:58

Published 26 февраля, 11:58

Modified 26 февраля, 12:18

Updated 26 февраля, 12:18

В Красноярске начала распускаться ива. Это что, весна?

В Красноярске начала распускаться ива. Это что, весна?

26 февраля 2025, 11:58
Фото: Newslab.
В красноярском Академгородке начали распускаться ивы.

Как пишет Newslab, жители заметили первые почки 26 февраля. Обычно ивы распускаются в марте–апреле, ближе к Вербному воскресенью, которое отмечается 13 апреля.

При этом, как рассказала «ПМ» замначальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Елена Гаер, в ближайшие дни в Красноярске ожидается похолодание — с 28 февраля ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, днем будет -13…-15. В следующие дни на столбике термометра будет -8…-10 градусов.

Но уже в воскресенье, 2 марта, в Красноярск придет потепление. Ночная температура воздуха составит от -12 до -14, дневная — около -3…-5 градусов.

  • До этого мы писали, что в Красноярске в середине января уже цвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.
  • Климатолог ранее заявил, что в Красноярске станет больше теплых зим. По его словам, в стране наблюдается тренд антропогенного потепления — деятельность человека влияет на климат.
Читайте также:
Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогнозВ Красноярске теплеет, значит в город идет весна? Ответ синоптика
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Весна#Верба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика