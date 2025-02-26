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Posted 26 февраля, 03:47

Published 26 февраля, 03:47

Modified 26 февраля, 05:03

Updated 26 февраля, 05:03

В Красноярске неизвестный взорвал окно пенсионерки

В Красноярске жителей дома на Щорса напугал взрыв. Он разнес окно на первом этаже

26 февраля 2025, 03:47
Фото: Kras Mash.

В Красноярске неизвестный взорвал окно пенсионерки

В Красноярске в подъезде дома на Щорса взрывом разбило окно пенсионерки на первом этаже. Предположительно, неизвестный приклеил к стеклу петарду.

25 февраля обеспокоенные жители многоэтажного дома на улице Щорса в соцсетях рассказали, что рано утром они услышали взрыв в подъезде.

Жильцы дома отметили, что на место происшествия приезжали полицейские, скорая помощь и саперы. Выяснилось, что взрывом разбило окно пенсионерки на первом этаже.

Как пишет телеграм-канал Kras Mash, взрыв якобы устроил неизвестный, который приклеил к стеклу мощную петарду. Утверждается, что на видео попал мужчина, который якобы и устроил взрыв.

Видео: t.me/kras_mash. Мужчина, который якобы устроил взрыв

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что к ним обратилась владелица квартиры. Женщина сообщила, что неизвестные разбили ей окно и теперь в квартире чувствуется запах гари.

«Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое окно. Предмет, которым, по предварительным данным, повреждено стекло, изъят на экспертизу.
Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

В полиции не уточнили, какой именно предмет специалисты отправили на экспертизу.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Щорса#МВД#Взрыв#Окно#Пенсионерка
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