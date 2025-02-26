В красноярском кафе «Кекс и крендель» посетителю попался кусок пластика в пирожном

Posted 26 февраля, 01:56
Published 26 февраля, 01:56
Modified 26 февраля, 01:58
Updated 26 февраля, 01:58
Накануне, 25 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что красноярец купил ягодно-сливочный даниш в кафе и нашел якобы кусок стекла.
В ролике клиент возмутился тем, что другие пирожные из партии остались на витрине. Также утверждается, что якобы сотрудница заведения сначала отказалась вернуть деньги клиенту.
«Проспект Мира» связался с представительницей кафе «Кекс и крендель». Она заявила, что посетитель нашел в выпечке не осколок стекла, а кусок пластика.
«Скорее всего, это часть пластиковой упаковки, которая попала в пирожное при выкладке на витрину. Сначала сотрудница растерялась и предложила посетителю заменить пирожное, однако гость возмутился и попросил вернуть ему деньги. Что и сделала сотрудница. Мы уже несколько раз извинились перед гостем.
Мы, в свою очередь, проводим расследование. Все меры, которые мы обязаны выполнить по закону и по совести, мы выполнили».
В Роспотребнадзоре попросили автора ролика обратиться к специалистам ведомства, чтобы разобраться в ситуации.