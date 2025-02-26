В Красноярском крае хотят ввести «Единую карту жителя». Что это?

Представители министерства транспорта рассказали, как система будет работать на практике. Предполагается, что житель, имеющий право на льготный проезд, будет регистрировать свою социальную карту в личном кабинете на портале «ЕКЖ». После он получит доступ к сервисам, а льготы будут зафиксированы на его банковской карте.