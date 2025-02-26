В Красноярском крае хотят ввести «Единую карту жителя». Что это?

Posted 26 февраля, 09:15
Published 26 февраля, 09:15
Modified 26 февраля, 11:59
Updated 26 февраля, 11:59
В крае планируют поэтапно заменить социальные карты и единую социальную карту Красноярского края на новую систему.
Сейчас по закону льготы на проезд общественным транспортом получают ветераны труда, инвалиды, дети из многодетных семей, участники войны, пенсионеры и другие. Проезд они оплачивают с помощью социальной карты или единой социальной карты Красноярского края.
Комитет по экономике и налоговой политике заксобрания хочет внести поправки в закон «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта» и перевести льготников на «Единую карту жителя», совмещенную с банковской платежной картой системы «Мир». Это может позволить не носить с собой несколько карт.
Представители министерства транспорта рассказали, как система будет работать на практике. Предполагается, что житель, имеющий право на льготный проезд, будет регистрировать свою социальную карту в личном кабинете на портале «ЕКЖ». После он получит доступ к сервисам, а льготы будут зафиксированы на его банковской карте.
Переход с социальной карты на «ЕКЖ» пройдет постепенно. Новым получателям льгот будет выдаваться уже единая карта не в виде пластика — это будет «цифровая экосистема»: личный кабинет на портале и приложение.
При этом действующий формат социальных карт хотят сохранить для тех, кому он удобен и привычен.
В первом чтении законопроект рассмотрят на заседании сессии в этот четверг, 27 февраля.