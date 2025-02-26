В Норильске сдали еще три дома по программе реновации

Posted 26 февраля, 07:38
Published 26 февраля, 07:38
Modified 26 февраля, 08:11
Updated 26 февраля, 08:11
Дома возведены по современным технологиям с учетом климатических условий Арктики. Глубина заложения свайного фундамента достигает 20 метров. В подъездах установлены умные теплоцентры. В каждом из трех шестиэтажных зданий расположены по 46 квартир, из них по 10 трехкомнатных, 12 двухкомнатных и 24 однокомнатных.
В квартирах на первых этажах, помимо основного отопления, смонтированы теплые полы. Дома построены с учетом потребностей маломобильных людей — в зданиях есть грузопассажирские лифты и пандусы. Придомовая территория благоустроена, построены детские и спортивные площадки, парковки для автомобилей
«Трансформация будет продолжаться — на очереди сдача следующих домов. Помимо жилья, в Норильске строятся социальные объекты — поликлиника в Талнахе. В этом году мы приступаем к реконструкции Заполярного государственного университета и строительству лицея им. Долгих. Приятно видеть, что в городе и вне реновации ведется масштабная работа: укрепляются фундаменты зданий, обновляются фасады, появляется иллюминация», — отметил вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
Программа реновации реализуется в рамках плана социально-экономического развития Норильска. В совокупности стоимость программы составляет 120 млрд рублей, 24 млрд из которых инвестируют из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — из бюджета региона, а 81,3 млрд рублей направлено «Норникелем».
По реновации должны построить восемь новых жилых домов. Из них четыре возводятся за счет средств бюджета, а ещё четыре — за счет «Норникеля». В 2024 году «Норникель» сдал ЖК «Солнечный», в котором разместили молодых специалистов. Другие дома компания собирается сдать в ближайшее время.
По программе за счет средств градообразующего предприятия также построили ледовую арену «Айсберг», провели капитальный ремонт детсада и комплексного центра социального обслуживания населения, также строится новая поликлиника и реконструируется общественное пространство «Башня», которую планируют открыть уже в этом году — к 90-летию компании.