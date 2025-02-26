В Норильске сдали еще три дома по программе реновации

По реновации должны построить восемь новых жилых домов. Из них четыре возводятся за счет средств бюджета, а ещё четыре — за счет «Норникеля». В 2024 году «Норникель» сдал ЖК «Солнечный», в котором разместили молодых специалистов. Другие дома компания собирается сдать в ближайшее время.