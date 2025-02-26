В работе «Билайна» произошел сбой. Красноярцы остались без домашнего интернета

Posted 26 февраля, 12:54
Published 26 февраля, 12:54
Modified 26 февраля, 13:10
Updated 26 февраля, 13:10
По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться 26 февраля около 8:00 по красноярскому времени. Со временем их число росло.
Самая частая проблема — у пользователей не работает домашний интернет. Еще пользователи писали, что не работает и мобильный интернет.
«Домашний интернет упал, поддержка не отвечает».
«Мобильный интернет билайн работает только через перезагрузку телефона, и то пару минут».
«Нет домашнего интернета уже 3 часа».
Жалобы поступают от пользователей из Читы, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Самары, и других городов.
В пресс-службе компании сбой объяснили DDoS-атакой:
«Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов», — приводит ответ пресс-службы «Билайн» РИА Новости.