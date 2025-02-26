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Posted 26 февраля, 12:54

Published 26 февраля, 12:54

Modified 26 февраля, 13:10

Updated 26 февраля, 13:10

В работе «Билайна» произошел сбой. Красноярцы остались без домашнего интернета

В работе «Билайна» произошел сбой. Красноярцы остались без домашнего интернета

26 февраля 2025, 12:54
Фото: 1MI.
Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе «Билайна».

По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться 26 февраля около 8:00 по красноярскому времени. Со временем их число росло.

Фото: downdetector

Самая частая проблема — у пользователей не работает домашний интернет. Еще пользователи писали, что не работает и мобильный интернет.

«Домашний интернет упал, поддержка не отвечает».
«Мобильный интернет билайн работает только через перезагрузку телефона, и то пару минут».
«Нет домашнего интернета уже 3 часа».

Жалобы поступают от пользователей из Читы, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Самары, и других городов.

В пресс-службе компании сбой объяснили DDoS-атакой:

«Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов», — приводит ответ пресс-службы «Билайн» РИА Новости.
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